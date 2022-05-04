伯爵「仙子坡」超薄表、Altiplano玫瑰陀飛輪 亞洲首現

2022首個高級鐘表展「鐘表與奇蹟」表展（Watches and Wonders），四月初時甫於日內瓦圓滿落幕。參展品牌之一的伯爵（PIAGET）今日將年度新品於台北101專賣店上展出，並帶來包含Altiplano Ultimate Concept終極超薄腕表、Altiplano玫瑰雕刻超薄手上鍊陀飛輪珠寶表與Limelight Gala雙色頂級珠寶表等多款話題亮點。

訴諸「超薄」為工藝特色的伯爵，其「1200系」超薄機芯今年同時化為1200S1與1200D1兩種版本，分別使用在Polo岩石灰鏤空超薄全鑽腕表與Altiplano超薄藍寶石鑽石鏤空腕表；前者機芯型號為S1因為S代表鏤空的英文Skeleton、而後者的D1則代表鑽石的英文Diamond，並以同款超薄機芯，展現了空靈或閃耀的迥異魅力。同時Polo岩石灰鏤空超薄全鑽腕表也是少見的Polo系列全鑽款，展現動感與閃耀的可以兼容，表款雖來台展示但已售出，訂價約670萬元，展現台灣頂級客的口袋深度。

另一亮點則是2017首發、2022年的Altiplano Ultimate Concept終極超薄腕表。表款將表廠所在地仙子坡（La Côte-Aux-fées）的經緯度、機芯正式運作的2017年2月7日7點47分，藏入面盤設計細節。例如面盤三點鐘方向有著2017、07與法文的二月（Fevrier），同時發條盒上更註記了仙子坡（La Côte-Aux-fées）的法文與表廠所在地經緯度，參考價約1,330萬元、年產量5只。

熱愛玫瑰、甚至擁有品牌同名品種「伯爵玫瑰」的PIAGET，新款Altiplano玫瑰雕刻超薄手上鍊陀飛輪珠寶表，則借雕刻大師之手，於珍珠母貝面上雕出伯爵玫瑰（Piaget Rose）的形體之美，同時小時時標更鑲嵌12顆粉紅藍寶石，似有玫瑰飄香而來。隱藏版亮點則屬表款再附贈一條玫瑰花瓣圖騰表帶，使用伯爵玫瑰花瓣經過包含乾燥、黏接、上漆等四道工序打造，因而在表面甚至能看見玫瑰花瓣的真實紋理，唯美而浪漫。訂價352萬元，全球限量28只。

於此同時，Limelight Gala系列還有一只混合孔雀石與雪花鑲鑽的雙色面頂級珠寶表，32毫米的面盤中央採用雪花式鑲鑽，外環則拼接上孔雀石，甚至可在綠色孔雀石上看到點點折射的鑽石光芒，加上漸進和諧的綠色沙弗來石鑲嵌與宮廷式雕刻紋飾白金表帶，是一次伯爵工藝之大成，訂價385萬元。