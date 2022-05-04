MiTCH「母親節送禮提案」精選禮品快速到貨專區65折起

母親節即將來臨，PChome網路家庭旗下時尚選貨電商MiTCH即日起至5月10日上午10點59分推出「母親節送禮提案」，包括精選禮品快速到貨專區低至65折起、指定服飾結帳再享85折，送禮自用都超划算。於活動期間下單即贈「MiTCH限定禮物提袋 」，全站單筆消費滿10,000元、結帳輸入折扣碼 HMD1000，再享該筆訂單現折1,000元。

時尚選貨電商MiTCH聯合眾多品牌祭優惠，激推母親節必挑禮品下殺65折起，包括NEOM居家擴香蠟燭等品牌2件85折、BONDI WASH天然掃除洗滌等品牌2件88折、kerzon香氛沐浴保養等品牌2件88折、GROWN ALCHEMIST禮盒商品等品牌8折起、Georg Jensen丹麥國寶銀器品牌88折、DONKEY國民招財貓8折、MENU北歐美學家飾9折等活動。

換季迎新裝，MiTCH結合母親節推薦多款人氣服飾結帳85折，包括UN3D.日雜模特蛻變設計師荻原桃子主理品牌、SENSE OF PLACE鹽系男女孩衣櫃首選、Sonny Label讓人愛不釋手的CASUAL WEAR、eyeye韓星著用愛牌、NOICE韓國人氣男神朴敘俊著用、ROCKET X LUNCH最潮韓國品牌等。