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超適合夏天！小威石東2022春季新酒不小心就喝完一瓶

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
小威石東白葡萄酒W°3（左）與小威石東古法氣泡酒W°2，超級適合夏天品飲。圖／威石東提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
小威石東白葡萄酒W°3（左）與小威石東古法氣泡酒W°2，超級適合夏天品飲。圖／威石東提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

疫情緊繃的此刻，來自埔里的威石東葡萄酒莊，依舊繼續傳遞來自大地的好能量，推出兩款超級適合夏天的小威石東系列新品項——小威石東白葡萄酒W°3與小威石東古法氣泡酒 W°2。

小威石東白葡萄酒W°3採用44%金香、31%木杉、25%蜜紅3種葡萄品種，洋溢鳳梨、青芒果、亞洲梨、橘子、檸檬和草本風味，猶如一場寶島水果的煙火即興表演。酒體在清新中帶著濃郁，帶著令人愉悅的酸度，以及些微香料層次感，建議小籠包、廣式點心、新鮮起士、生薑辣椒炒、蔥蒜龍蝦、味噌、烤雞肉串、柚子燒。

小威石東古法氣泡酒W°2採用64%蜜紅，29%巨峰，7%黑后。在第二批號W°2 中，釀酒師特別添入7%的黑后，增加清爽酸度。在細緻的嘶嘶氣泡與迷人的西瓜色調下，充滿了豐富的紅蘋果、葡萄、桃子、紅櫻桃和台灣青梅的氣息，是夏天瞬間爽快幸福感的最佳寫照，一不小心就會喝完一瓶喔。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

小威石東白葡萄酒W°3，限量4,000瓶手工釀造，建議售價1,500元。圖／威石東提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
小威石東白葡萄酒W°3，限量4,000瓶手工釀造，建議售價1,500元。圖／威石東提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
小威石東古法氣泡酒W°2，限量2,460瓶手工釀造，建議售價1,500元。圖／威石東提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
小威石東古法氣泡酒W°2，限量2,460瓶手工釀造，建議售價1,500元。圖／威石東提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

葡萄酒 疫情 埔里

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