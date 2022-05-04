龍蝦、和牛、天使紅蝦免費送！3間「母親節大餐」優惠

母親節將至，許多民眾規劃安排家人一同享受美味。「石研室」今年推出外帶鍋物組合，讓民眾在家也能品嚐帝王蟹、野生大明蝦的滋味，還有機會免費品嚐波士頓龍蝦。來自日本的「上村牧場」則是免費將吃到飽套餐升級，加入薩摩牛無骨牛小排、薩摩牛銀邊三叉等肉品，更添聚餐的豪華感。

主打特色石頭火鍋的「石研室」即日起至5月9日期間，推出2組外帶生鮮組合。「蟹蟹媽咪帝王蟹生鮮組」，嚴選帝王蟹為主角，搭配澎湖土魠魚、霸王大草蝦、澎湖活凍小卷等海味，還有甘蔗昆布高湯，讓媽媽在家也能享受生鮮滋味，每組3,888元，並可享肉盤加購優惠。另外「甘蝦媽咪明蝦生鮮組」則是有手掌大的野生大明蝦，以及澎湖軟絲、土魠魚、小卷、鮑魚、豬五花、牛板腱等海陸食材，一次享受多種美味，每套3,288元。

針對到店用餐，即日起至5月31日期間，石研室推出「波士頓龍蝦」單點599元的優惠，還可參加「猜重量」活動，只要猜中龍蝦重量，就可免費獲得龍蝦1尾。5月8日前3人同行，還有波士頓龍蝦半價的加購優惠。

以日本燒肉吃到飽為主打的「上村牧場」，即日起至5月15日期間，推出肉食祭活動，各套餐均可免費增加4～8種不同的肉品食材。其中「職人手藝 和牛饗宴套餐」方案，除了原有的薩摩牛霜降與旨味和牛之外，新增了「薩摩牛無骨牛小排」、「薩摩牛銀邊三叉」，讓民眾可以品嚐到第11屆和牛品評會的冠軍和牛之滋味。除了日本和牛之外，也升級加入澳洲霜降和牛、極黑和牛牛肋條、帶骨牛小排等餐點，滿足大口吃肉的喜好。