全球僅5間！買格蘭冠60年貴賓 招待入住美福專屬尊爵套房

為了讓購買格蘭冠（Glen Grant）60年的貴賓，擁有更加尊榮的體驗，以迷人花果香氣聞名的蘇格蘭威士忌品牌格蘭冠，特別與台北美福大飯店聯手打造全球僅5間的「格蘭冠尊爵套房」，並可邀請家人朋友至飯店VIP樓層享用豪華晚宴（可供六人用餐），一起分享尊榮的貴賓服務。套房入住時間為2022年5月9日至6月26日，每房每次限兩位入住。此前購買格蘭冠60年的貴賓，會由專人聯繫並安排入住。

購買格蘭冠60年的貴賓，在入住時會得到一個精美的專屬卡套，裡面裝有尊爵套房的房卡。貴賓入住時就能感受到頂級的花藝設計，從門口一路延伸到整個房間裡，彷彿把這個被稱作「花園酒廠」的格蘭冠整體氛圍，帶到了美福大飯店的尊爵套房裏。

格蘭冠60年以非冷凝過濾，52.8%的原桶酒精強度裝瓶，單瓶建議售價新台幣89萬8,000元，全球限量360瓶。聞香時會先感受到充滿活力的塞維利亞苦橙香氣，隨之有馥郁水果與堅果氣息，同時綴以杏子、桃子、葡萄乾、山核桃與一絲雪茄香氣。入口後有如水果蛋糕的甜美風味，其後有如黑巧克力與太妃糖的香甜均衡的交織在一起。尾韻則是有無花果、蜜棗、甘草及一絲絲煙燻氣息，連綿悠長，回味無窮。

環顧整個空間，入住的賓客就像是置身於格蘭冠的酒廠之中。格蘭冠60年從1960年被蒸餾出來，被存放在Oloroso雪莉橡木桶中熟成了近兩萬兩千個日子，在這個尊爵套房的空間中，品牌希望讓貴賓再次感受到格蘭冠60年的珍稀不凡。

此外，欣利實業特別準備了格蘭冠12年和15年，以供賓客鑑賞。格蘭冠12年是最經典的核心酒款，充滿自然風格的花果香調，而15年則是威士忌玩家所喜愛的高酒精濃度進階酒款。在這個充滿酒廠氛圍的空間品飲這兩支具有代表性的酒款，更具獨特風味。

在格蘭冠專屬套房中，可以看到品牌諸多貼心的細節，包含格蘭冠logo的精緻抱枕及床尾巾，除此之外，還有一個令人驚喜的亮點，就是這個套房有一個特別的mini bar，裡面有欣利實業的母公司欣臨企業所代理的一些知名的優質產品，包括唐寧茶、S.Pellegrino汽泡水、阿華田和一些膾炙人口的零食點心。另外，在浴室中，從擦手巾、浴巾和浴袍，都是格蘭冠品牌所特別訂製，讓貴賓享有尊榮的入住體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康