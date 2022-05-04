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「地球上找不到」的驚喜風味 可口可樂新品限量上市

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
限量「可口可樂」星河漫步禮盒，內含炫彩腰包一只、潮流襪一雙、手機帶一只及「可口可樂」星河漫步一罐。圖／可口可樂公司提供
限量「可口可樂」星河漫步禮盒，內含炫彩腰包一只、潮流襪一雙、手機帶一只及「可口可樂」星河漫步一罐。圖／可口可樂公司提供

百年品牌「可口可樂」為帶給消費者耳目一新的嶄新體驗，今年於全球同步推出創意平台「Coca-Cola®Creations」，透過限時限量、互動體驗、協作創造等方式，讓品牌與消費者有更緊密的連結。此外，也重磅推出首款以太空為靈感的限量新品「可口可樂」星河漫步Starlight。

即日起至5月31日，在誠品生活南西店還有為期一個月的「可口可樂」星河漫步Starlight快閃店，並同步於LINE官方帳號「Coca-Cola隨時樂」推出尋寶活動，邀請消費者一起前往探索無垠星空下的無限想像。

「Coca-Cola®Creations」是可口可樂今年於全球推出的全新創意平台，透過限定產品、限時體驗與無限創意，帶給年輕世代更全面的創新體驗，並引領多元潮流文化。

作為第一個登上太空的氣泡飲料品牌，可口可樂也首度推出以太空為靈感的限定產品「可口可樂」星河漫步Starlight，產品包裝以星光及銀河為主題，搭配夢幻漸層紫紅色、星星點綴，打造星空宇宙感；強調無糖、無熱量且「地球上找不到」的驚喜風味。即日起於全台便利商店、超市、量販店及線上購物平台販售，建議售價35元。

「可口可樂」星河漫步Starlight系列活動將陸續展開，可關注「可口可樂」台灣官網；「可口可樂」Instagram官方帳號@cocacola_tw、「可口可樂」Facebook官方粉絲專頁或「可口可樂」LINE官方帳號(Coca-Cola隨時樂)。

「Coca-Cola Creations」首次推出以太空為靈感的限定產品「可口可樂」星河漫步。圖／可口可樂公司提供
「Coca-Cola Creations」首次推出以太空為靈感的限定產品「可口可樂」星河漫步。圖／可口可樂公司提供
「可口可樂」即日起至5月31日在誠品生活南西店打造為期一個月的「可口可樂」星河漫步快閃店，現場復刻太空之旅。圖／可口可樂公司提供
「可口可樂」即日起至5月31日在誠品生活南西店打造為期一個月的「可口可樂」星河漫步快閃店，現場復刻太空之旅。圖／可口可樂公司提供

可口可樂 太空

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