Longines浪琴表2022新品 歷史靈感復刻 多彩、愛地球

創立於1832年的瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）今年適逢品牌190周年，品牌並於今日發表了2022年度新品。浪琴表台灣品牌副總張采葳（Teresa Chang）表示，品牌在歷史、工藝與優雅精神間找到平衡，並以「歷史傳承」、「創新材質」與「豐富色彩」為年度三大重點，品牌除了將在零售店型、消費者服務持續推陳出新，年度新品並以先行者系列Spirit Zulu Time世界時區腕表為年度亮點，不容錯過。

以軍事用語為靈感而命名的Zulu Time，初代作最早發表於1912年，至今110周年。2022年的復刻作具備了簡約但古典的面盤語彙，但使用新一代具備矽游絲的L.844.4機芯，表款並通過瑞士天文台認證（COSC），皮帶款95,100元、鍊帶款98,600元，皆在10萬元以內有找。其中綠色表圈、黑色面盤並為主打款式，PVD的金質表圈與時標，更顯閃耀。

除了精準之外，尺寸同樣影響了配戴的舒適感，或解釋深海征服者（Hydro Conquest）系列今年為何微幅「瘦身」，並在40、41與43毫米之外，帶來39毫米的尺寸，讓喜歡「大表」的女性消費者也能自由造型。面盤並有藍、灰、黑三色，同時表圈與時標表並加以玫瑰金PVD，讓質感加分，分為55,000元或62,900元；另有43毫米則為62,900元。