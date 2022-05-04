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Longines浪琴表2022新品 歷史靈感復刻 多彩、愛地球

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
以軍事用語為靈感而命名的Zulu Time，初代作最早發表於1912年，至今110周年。2022年的復刻作具備簡約但古典的設計，但使用新一代的L.844.4機芯。圖 / 浪琴表提供
以軍事用語為靈感而命名的Zulu Time，初代作最早發表於1912年，至今110周年。2022年的復刻作具備簡約但古典的設計，但使用新一代的L.844.4機芯。圖 / 浪琴表提供

創立於1832年的瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）今年適逢品牌190周年，品牌並於今日發表了2022年度新品。浪琴表台灣品牌副總張采葳（Teresa Chang）表示，品牌在歷史、工藝與優雅精神間找到平衡，並以「歷史傳承」、「創新材質」與「豐富色彩」為年度三大重點，品牌除了將在零售店型、消費者服務持續推陳出新，年度新品並以先行者系列Spirit Zulu Time世界時區腕表為年度亮點，不容錯過。

以軍事用語為靈感而命名的Zulu Time，初代作最早發表於1912年，至今110周年。2022年的復刻作具備了簡約但古典的面盤語彙，但使用新一代具備矽游絲的L.844.4機芯，表款並通過瑞士天文台認證（COSC），皮帶款95,100元、鍊帶款98,600元，皆在10萬元以內有找。其中綠色表圈、黑色面盤並為主打款式，PVD的金質表圈與時標，更顯閃耀。

除了精準之外，尺寸同樣影響了配戴的舒適感，或解釋深海征服者（Hydro Conquest）系列今年為何微幅「瘦身」，並在40、41與43毫米之外，帶來39毫米的尺寸，讓喜歡「大表」的女性消費者也能自由造型。面盤並有藍、灰、黑三色，同時表圈與時標表並加以玫瑰金PVD，讓質感加分，分為55,000元或62,900元；另有43毫米則為62,900元。

夏天快到了，從2007年問世、新款的復刻傳奇（Legend Diver）系列也迫不急待成為前往海灘探險的最佳「伴手」，並有沙色、灰色、酒紅等多種類色與36與42毫米兩種尺寸。想要擁有更多的色彩與情緒感受？嘉嵐與多情（DolceVita）兩個系列都以高度簡約、閃耀風格帶來紅、綠、藍、橘、黑等五種配色；最後壓軸的Elegance系列則回應了世界的環保大趨勢：由曾獲米蘭「綠地毯（Green Carpet）」大獎肯定的Fruitmat所打造的植物表帶，是加入玉米、蘋果的回收材所製成，並與皮革表帶有相似的耐用度與觸感，也讓擁有一段優雅的愜意時光，可以同時兼顧環保、愛地球，訂價則為65,300元。

「豐富色彩」是浪琴年度三大策略之一，例如DolceVita（右）便帶來紅色的醒目視覺。圖 / 浪琴表提供（合成圖）
「豐富色彩」是浪琴年度三大策略之一，例如DolceVita（右）便帶來紅色的醒目視覺。圖 / 浪琴表提供（合成圖）
先行者系列Spirit Zulu Time世界時區腕表是浪琴年度主打，又以綠、黑色款式最為主打。圖 / 浪琴表提供
先行者系列Spirit Zulu Time世界時區腕表是浪琴年度主打，又以綠、黑色款式最為主打。圖 / 浪琴表提供
Longines，先行者系列Spirit Zulu Time世界時區腕表，煙煤灰色面盤搭配綠色表圈、金色PVD時標與指針，95,100元。圖 / 浪琴表提供
Longines，先行者系列Spirit Zulu Time世界時區腕表，煙煤灰色面盤搭配綠色表圈、金色PVD時標與指針，95,100元。圖 / 浪琴表提供
Longines，Dolce Vita女表，43,600元。圖 / 浪琴表提供
Longines，Dolce Vita女表，43,600元。圖 / 浪琴表提供
雖然採用簡約的面盤，但優雅Elegant女表卻採用了透背設計與L891.5自動上鍊機芯。圖 / 浪琴表提供
雖然採用簡約的面盤，但優雅Elegant女表卻採用了透背設計與L891.5自動上鍊機芯。圖 / 浪琴表提供

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