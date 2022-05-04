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新一代飛利浦萬用鍋「黑小萬」登場 快速洩壓功能安全又方便 營養滴雞精35分出鍋

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
飛利浦萬用鍋系列年度代言人林美秀，大讚黑小萬的壓力模式與快速洩壓功能，好吃不必等。圖／飛利浦家電提供
飛利浦萬用鍋系列年度代言人林美秀，大讚黑小萬的壓力模式與快速洩壓功能，好吃不必等。圖／飛利浦家電提供

疫情長期抗戰之下，讓許多民眾在居家防疫期間都發掘了自己的料理才能，透過烹飪舒緩防疫生活的壓力，也愛上在家吃飯的舒適愜意。飛利浦家電既風靡主婦圈的「金小萬」之後，宣布再推出新一代飛利浦快速洩壓智慧萬用鍋「黑小萬」，以5大創新特色打造「7分鐘快洩壓，30分鐘效率出鍋」的高效烹飪體驗，解決長期在家料理可能出現的「烹飪疲勞」困境。

上一代經典旗艦飛利浦金小萬，運用獨創「雙重脈衝科技」與「IH雙向加熱」，能深度激發食材營養，帶來「免浸泡、免解凍、免顧火」的效率與便利；而暱稱「黑小萬」的新一代飛利浦快速洩壓智慧萬用鍋，則擁有更人性化的5大廚電創新科技，包括此次主打的「快速洩壓科技」，上蓋內建「新式壓力釋放技術」，在烹飪後自動開啟，將氣壓分流分次達成，7分鐘即可快速洩壓。

另外，「智能控壓控溫裝置」以高溫高壓快速軟化食材結構，傳統需要預先浸泡的乾貨、豆類免浸泡直接煮，搭配「5層高導熱內鍋」均勻高效傳導，冷凍食材下鍋免解凍，運用精確控制壓力與溫度並均勻加熱，大幅縮短料理時間，同時保留食材營養。

而針對超級忙碌的上班族，或是新手上路的料理初心者，「風味智能程式」與「引導式觸控面板」更可大大幫助使用者快速料理、快速上手，針對不同烹調目的與食物份量提供客製化的烹調模式，提供28種烹飪預設模式，人性化操作介面，只需3步驟操作，全面升級料理美味度。

身為飛利浦萬用鍋系列年度代言人的三金影后林美秀，在搶先試用黑小萬之後，也大力推薦民眾使用黑小萬的「壓力模式」來做滴雞精，「雞肉熬完軟嫩不柴，而且免顧火，免解凍，很省事。操作面板的3步驟簡單易懂，還能快速洩壓，好吃不必等！」傳統壓力鍋製作滴雞精至少需耗費3小時以上，而且相同步驟重複至少3、4次，用黑小萬只要35分鐘就出鍋，市售昂貴的滴雞精在家就能自已輕鬆做。

黑小萬的引導式觸控面板，3步驟選定烹調方式、食物種類與份量，一鍵輕鬆料理，更內建「收汁入味」與「中途加料」的貼心功能，還可將常用料理模式加入「我的最愛」收藏。圖／飛利浦家電提供
黑小萬的引導式觸控面板，3步驟選定烹調方式、食物種類與份量，一鍵輕鬆料理，更內建「收汁入味」與「中途加料」的貼心功能，還可將常用料理模式加入「我的最愛」收藏。圖／飛利浦家電提供
傳統壓力鍋製作至少需耗費3小時以上，而且相同步驟重複至少3、4次；黑小萬只要35分鐘就出鍋，效率高、省時間又安全，而且營養通通看得見。圖／飛利浦家電提供
傳統壓力鍋製作至少需耗費3小時以上，而且相同步驟重複至少3、4次；黑小萬只要35分鐘就出鍋，效率高、省時間又安全，而且營養通通看得見。圖／飛利浦家電提供
飛利浦快速洩壓智慧萬用鍋HD2151，建議售價6,988元，購買即贈不鏽鋼內鍋與專屬食譜。圖／飛利浦家電提供
飛利浦快速洩壓智慧萬用鍋HD2151，建議售價6,988元，購買即贈不鏽鋼內鍋與專屬食譜。圖／飛利浦家電提供

雞精 疫情

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