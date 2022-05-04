新一代飛利浦萬用鍋「黑小萬」登場 快速洩壓功能安全又方便 營養滴雞精35分出鍋

疫情長期抗戰之下，讓許多民眾在居家防疫期間都發掘了自己的料理才能，透過烹飪舒緩防疫生活的壓力，也愛上在家吃飯的舒適愜意。飛利浦家電既風靡主婦圈的「金小萬」之後，宣布再推出新一代飛利浦快速洩壓智慧萬用鍋「黑小萬」，以5大創新特色打造「7分鐘快洩壓，30分鐘效率出鍋」的高效烹飪體驗，解決長期在家料理可能出現的「烹飪疲勞」困境。

上一代經典旗艦飛利浦金小萬，運用獨創「雙重脈衝科技」與「IH雙向加熱」，能深度激發食材營養，帶來「免浸泡、免解凍、免顧火」的效率與便利；而暱稱「黑小萬」的新一代飛利浦快速洩壓智慧萬用鍋，則擁有更人性化的5大廚電創新科技，包括此次主打的「快速洩壓科技」，上蓋內建「新式壓力釋放技術」，在烹飪後自動開啟，將氣壓分流分次達成，7分鐘即可快速洩壓。

另外，「智能控壓控溫裝置」以高溫高壓快速軟化食材結構，傳統需要預先浸泡的乾貨、豆類免浸泡直接煮，搭配「5層高導熱內鍋」均勻高效傳導，冷凍食材下鍋免解凍，運用精確控制壓力與溫度並均勻加熱，大幅縮短料理時間，同時保留食材營養。

而針對超級忙碌的上班族，或是新手上路的料理初心者，「風味智能程式」與「引導式觸控面板」更可大大幫助使用者快速料理、快速上手，針對不同烹調目的與食物份量提供客製化的烹調模式，提供28種烹飪預設模式，人性化操作介面，只需3步驟操作，全面升級料理美味度。