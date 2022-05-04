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卡位曬潮美照！義大利TOILETPAPER巡迴展 雙人套票開賣

聯合新聞網 / 聯合數位文創
《TOILETPAPER》創造出介於現實與夢幻、熟悉與陌生、媚俗與優雅之間的影像散佈至展場各處。圖／聯合數位文創提供
《TOILETPAPER》創造出介於現實與夢幻、熟悉與陌生、媚俗與優雅之間的影像散佈至展場各處。圖／聯合數位文創提供

今年暑假台北華山將化為超現實藝術雜誌的米蘭總部，帶領前來朝聖的你各位時尚達人們走入荒謬美學的藝術殿堂，以超值優惠雙人540元票價一探義大利香蕉藝術家卡特蘭＆活躍於廣告和時尚界攝影大師法拉利的奇幻義想世界。

「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」將於6月25日怪美登場，5月5日起至6月24日，預售雙人優惠套票只要540元。呼籲喜歡潮流藝術、時尚文化、設計文青、外拍攝影的消費者，號召怪美好友們一起前往朝聖時尚殿堂、FUN拍時尚大片、樂賞來自義大利衝突美學刷新審美感官，購票請上 udn售票網

展場隨處可見如此強烈挑釁、暗諷詼諧的訊息，暑假就朝聖來自米蘭的時尚殿堂！圖／聯合數位文創提供
展場隨處可見如此強烈挑釁、暗諷詼諧的訊息，暑假就朝聖來自米蘭的時尚殿堂！圖／聯合數位文創提供

TOILETPAPER: The Studio台北站－義大利怪美殿堂特展，打造如夢似幻、衝破想像的超現實奇幻空間，完整呈現《TOILETPAPER》獨立雜誌的獨特場域作品，及藝術與產品設計衝撞下的大膽創作，淋漓盡致展現了兩位創辦人的普普風視覺風格與超現實美學，讓人有機會近距離感受這對義大利搭檔天馬行空想像力。

手刀購買雙人套票邀請三五好友、知心閨密、另一半，進展感受「義大利怪美展」強烈視覺衝擊、大拍時尚潮美照片共創視覺新火花，跳脫傳統且用自己方式無拘無束潮拍、隨心所欲感受今夏最時尚"夏趴"的藝術殿堂。超值預售雙人票價540元（原價760元），即起各大通路皆買的到，另有團體大宗購票請洽：(02)7721-6955 #1（週一至週五09:00-17:00）。

義大利

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