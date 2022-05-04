聽新聞
test
0:00 / 0:00
可愛的彩色小花刺繡 GUCCI推出「繁花盛放的花園」系列
充滿生機的春夏時節，總會令人聯想到盛開的繁花，GUCCI近日就推出了Blooming Love系列（繁花盛放的花園），並注入歌頌愛的概念，正好迎接即將到來的母親節和「520」，用滿版熱鬧的刺繡圖騰來表達心意。
GUCCI Blooming Love系列以丹寧雙G格紋為主體，特別加上刺繡粉紅、黃色小花蕊與紅色小瓢蟲，增添大自然俏皮元素。相關商品包含了包包、小皮件、鞋款、帽子和戒指。其中像是品牌標誌性的Jackie 1961包、Dionysus酒神包、Horsebit 1955馬銜鍊包、Ophidia錢包等都搭配了粉紅色的皮革，與丹寧相映出強烈對比之美，也注入了甜蜜浪漫感。另外，兩款銀質戒指都鐫刻著「GUCCI」與「Soave Amore」（細膩的愛）字體，低調傳情。
這次為了GUCCI Blooming Love系列，品牌也特別與插畫家兼漫畫作家Raphaelle Macaron合作，打造專屬的形象宣傳插畫。他描繪了一個城市場景，當中有著像是酒店建築和汽車等元素，再搭配綠色植物背景、人物與鳥群，以局部特寫或全景構圖巧妙彰顯出GUCCI Blooming Love系列單品的粉嫩與滿版花卉魅力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言