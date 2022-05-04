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可愛的彩色小花刺繡 GUCCI推出「繁花盛放的花園」系列

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
插畫家兼漫畫作家Raphaelle Macaron打造GUCCI Blooming Love系列形象插畫。圖／GUCCI提供
插畫家兼漫畫作家Raphaelle Macaron打造GUCCI Blooming Love系列形象插畫。圖／GUCCI提供

充滿生機的春夏時節，總會令人聯想到盛開的繁花，GUCCI近日就推出了Blooming Love系列（繁花盛放的花園），並注入歌頌愛的概念，正好迎接即將到來的母親節和「520」，用滿版熱鬧的刺繡圖騰來表達心意。

GUCCI Blooming Love系列以丹寧雙G格紋為主體，特別加上刺繡粉紅、黃色小花蕊與紅色小瓢蟲，增添大自然俏皮元素。相關商品包含了包包、小皮件、鞋款、帽子和戒指。其中像是品牌標誌性的Jackie 1961包、Dionysus酒神包、Horsebit 1955馬銜鍊包、Ophidia錢包等都搭配了粉紅色的皮革，與丹寧相映出強烈對比之美，也注入了甜蜜浪漫感。另外，兩款銀質戒指都鐫刻著「GUCCI」與「Soave Amore」（細膩的愛）字體，低調傳情。

這次為了GUCCI Blooming Love系列，品牌也特別與插畫家兼漫畫作家Raphaelle Macaron合作，打造專屬的形象宣傳插畫。他描繪了一個城市場景，當中有著像是酒店建築和汽車等元素，再搭配綠色植物背景、人物與鳥群，以局部特寫或全景構圖巧妙彰顯出GUCCI Blooming Love系列單品的粉嫩與滿版花卉魅力。

GUCCI Blooming Love系列粉藍色GG單寧短夾，17,700元。圖／GUCCI提供
GUCCI Blooming Love系列粉藍色GG單寧短夾，17,700元。圖／GUCCI提供
GUCCI Blooming Love系列GG丹寧小花遮陽帽，28,600元。圖／GUCCI提供
GUCCI Blooming Love系列GG丹寧小花遮陽帽，28,600元。圖／GUCCI提供
GUCCI Blooming Love系列粉藍色GG單寧長夾，25,900元。圖／GUCCI提供
GUCCI Blooming Love系列粉藍色GG單寧長夾，25,900元。圖／GUCCI提供
GUCCI近日推出了Blooming Love系列。圖／GUCCI提供
GUCCI近日推出了Blooming Love系列。圖／GUCCI提供
插畫家兼漫畫作家Raphaelle Macaron打造GUCCI Blooming Love系列形象插畫。圖／GUCCI提供
插畫家兼漫畫作家Raphaelle Macaron打造GUCCI Blooming Love系列形象插畫。圖／GUCCI提供
GUCCI Blooming Love系列Jackie粉藍色GG單寧肩背包，84,300元。圖／GUCCI提供
GUCCI Blooming Love系列Jackie粉藍色GG單寧肩背包，84,300元。圖／GUCCI提供
插畫家兼漫畫作家Raphaelle Macaron打造GUCCI Blooming Love系列形象插畫。圖／GUCCI提供
插畫家兼漫畫作家Raphaelle Macaron打造GUCCI Blooming Love系列形象插畫。圖／GUCCI提供
GUCCI Blooming Love系列GG單寧小花棒球帽，21,800元。圖／GUCCI提供
GUCCI Blooming Love系列GG單寧小花棒球帽，21,800元。圖／GUCCI提供
插畫家兼漫畫作家Raphaelle Macaron打造GUCCI Blooming Love系列形象插畫。圖／GUCCI提供
插畫家兼漫畫作家Raphaelle Macaron打造GUCCI Blooming Love系列形象插畫。圖／GUCCI提供
GUCCI Blooming Love系列GG單寧小花漁夫帽，25,700元。圖／GUCCI提供
GUCCI Blooming Love系列GG單寧小花漁夫帽，25,700元。圖／GUCCI提供

品牌 標誌 酒店

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