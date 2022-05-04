可愛的彩色小花刺繡 GUCCI推出「繁花盛放的花園」系列

充滿生機的春夏時節，總會令人聯想到盛開的繁花，GUCCI近日就推出了Blooming Love系列（繁花盛放的花園），並注入歌頌愛的概念，正好迎接即將到來的母親節和「520」，用滿版熱鬧的刺繡圖騰來表達心意。

GUCCI Blooming Love系列以丹寧雙G格紋為主體，特別加上刺繡粉紅、黃色小花蕊與紅色小瓢蟲，增添大自然俏皮元素。相關商品包含了包包、小皮件、鞋款、帽子和戒指。其中像是品牌標誌性的Jackie 1961包、Dionysus酒神包、Horsebit 1955馬銜鍊包、Ophidia錢包等都搭配了粉紅色的皮革，與丹寧相映出強烈對比之美，也注入了甜蜜浪漫感。另外，兩款銀質戒指都鐫刻著「GUCCI」與「Soave Amore」（細膩的愛）字體，低調傳情。