用縫紉走出受暴傷痛 善牧媽媽節推勇氣束口袋

母親節將至，天主教善牧基金會從2013年起舉辦「善牧媽媽節」，在母親節前後規畫「媽媽就是生命力」攝影展、新住民母親單車活動、收出養家庭紀錄片放映活動，今年的善牧媽媽節，善牧母親節勇氣束口袋，作為捐款滿額贈品，由曾遭受家暴的婦女透過縫紉中的剪斷、修補，象徵剪斷傷痛、縫補自我，一針一線製作出來的作品，邀請社會大眾一同傳遞溫暖，支持奮力離開暴力環境，努力耕耘與孩子生活小天地的勇敢媽媽們。

專門庇護受暴婦女的善牧信心家園，去年成立「信心工坊」，協助受家暴創傷的婦女透過手作，把療癒帶進生活，從自己的手感溫度喚起自信心，同時養成各項技能，為未來自立生活做準備。

善牧基金會說，工坊裡有許多手作課程，像是象徵生命力的組盆多肉、苔球、象徵點燃希望的香氛蠟燭，以及象徵修補的縫紉課、平安包，都是從最簡單入門，陪伴她們情緒抒發、身心修復。

善牧說，今年母親節推出的勇氣束口袋，都是來自中高齡婦女的作品，過程中的道道工法，需要高專注力才能完成，善牧信心家園主任蔡蕙婷表示，讓婦女感受到手作作品有人喜歡，帶來的那種自信與成就感，透過這樣的途徑讓婦女見證到「我更有自信，我是會成功的」、「我是有價值的，我做的東西有人喜歡」。

今年63歲的阿美，十幾年前老公罹患憂鬱症、無業、多次自殺，前二年更曾拿刀作勢要殺阿美，婆家只好叫阿美快逃，但阿美的娘家只剩哥哥無力幫忙，孩子也都不敢收留她。

阿美在庇護所反覆述說生命的痛，也慢慢適應新生活，透過社工與工作人員的陪伴，阿美逐漸接受「被先生暴力對待」不是自己的錯，安全、法律、自我照顧是一件重要的事，人生不是守著家人就可以，要為自己拚一拚。

雖然一直來都在幫忙做家庭車縫代工，但有癌症病史的阿美擔心無法適應全職工作，透過庇護所，她將痛苦與恐懼放在一旁，看著一針一線交織成一個美麗織品，阿美說，當下好有成就感，覺得很有自我價值，庇護所住了5個多月後，她進入自立住宅練習自立生活，更在市場租了小攤位，幫忙改衣服當起老闆。

善牧基金會執行長湯靜蓮修女表示，近年受到COVID-19衝擊全球生活模式，也讓原本不穩定的家庭狀態，增添更多暴力風險，善牧在第一線服務時看見，許多婦女在面對家庭暴力時，因有經濟、孩子、社會與論等等許多考量，容易選擇隱忍。