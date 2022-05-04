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佳士得巨鑽襲市！逾200克拉白鑽、名黃鑽下週登日內瓦

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
佳士得5月11日於日內瓦舉辦的「瑰麗珠寶」拍賣，巨鑽成焦點。圖／佳士得提供
佳士得5月11日於日內瓦舉辦的「瑰麗珠寶」拍賣，巨鑽成焦點。圖／佳士得提供

國際拍賣行佳士得（Christie’s）將於下週5月11日於日內瓦四季飯店（Four Seasons Hotel des Bergues）舉辦的「瑰麗珠寶」（Magnificent Jewels）拍賣，將推出兩枚重逾200克拉、令人震撼的巨鑽。估價2,000萬美金起的白鑽「The Rock」達228.31克拉，是拍賣史上最大的白鑽。另一枚205.07克拉的枕型切割豔彩黃鑽（intense yellow）「The Red Cross Diamond」則是1901年出土以來第三度回到佳士得拍場上，此次亦再度為國際紅十字協會（International Committee of the Red Cross）籌募善款而重返拍場。

「The Rock」是約在20年前於南非礦場發現並切磨的鑽石，被美國寶石學院（Gemmological Institute of America，簡稱GIA）歸類為G色、淨度VS1的白鑽，是學院所鑑定過D到Z色等級梨形切割鑽石中最大顆者，第二名為佳士得於2017年11月以3370萬美元成交的163.41克拉鑽石。

而名鑽「The Red Cross Diamond」是1918年以來第三度重返佳士得拍場，部分拍賣所得將為協會用於慈善。該鑽石原石重達375克拉，是1901年在南非戴比爾斯（De Beers）礦場被發現，除了是世界上最大的鑽石之一，最大的特徵是該鑽石腰圍以下的亭部（Pavilion）切割成馬爾他十字的形狀。「The Red Cross Diamond」於1918年時首度登上佳士得倫敦為英國紅是自協會與聖約翰榮譽團籌募善款，當時以1萬英鎊（今約60萬英鎊以上）天價由英國公司S.J. Phillips得標。55年後、1973年，拍品再度現身佳士得日內瓦，以1800萬瑞法回到私人藏家手上。

同場上拍的還有19、20世紀的骨董冠冕，包括來自著名奧地利珠寶商Gustav Flach為著名的哈布斯堡王朝（Habsburg）Fürstenberg公主製作的珍珠鑽石冠冕，估價40萬瑞法起。在Fürstenberg家族的資料庫中亦有記錄詳載此冠冕可以如何變換配戴方式，以因應維也納宮廷的各種場合。另一焦點則是來自20世紀初巴黎珠寶商Lorenzo Marzo的「美好年代」（Belle Epoque）祖母綠鑽石冠冕，深具時代性，估價15萬瑞法起。

拍賣史上最大的白鑽「The Rock」達228.31克拉，估價2,000萬美金起。圖／佳士得提供
拍賣史上最大的白鑽「The Rock」達228.31克拉，估價2,000萬美金起。圖／佳士得提供
20世紀初巴黎珠寶商Lorenzo Marzo的「美好年代」祖母綠鑽石冠冕，估價15萬瑞法起。圖／佳士得提供
20世紀初巴黎珠寶商Lorenzo Marzo的「美好年代」祖母綠鑽石冠冕，估價15萬瑞法起。圖／佳士得提供
19世紀奧地利珠寶商Gustav Flach為哈布斯堡王朝Fürstenberg公主製作的珍珠鑽石冠冕，估價40萬瑞法起。圖／佳士得提供
19世紀奧地利珠寶商Gustav Flach為哈布斯堡王朝Fürstenberg公主製作的珍珠鑽石冠冕，估價40萬瑞法起。圖／佳士得提供
名鑽「The Red Cross Diamond」為205.07克拉的枕型切割豔彩黃鑽，是1901年出土以來第三度回到佳士得拍場上，部分拍賣收益將捐助紅十字協會作為慈善用途。圖／佳士得提供
名鑽「The Red Cross Diamond」為205.07克拉的枕型切割豔彩黃鑽，是1901年出土以來第三度回到佳士得拍場上，部分拍賣收益將捐助紅十字協會作為慈善用途。圖／佳士得提供

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