7-ELEVEN全新「光合蔬果季」推超過50款熱門夯物

立夏將至，民眾味蕾大換季，食飲需求朝向清爽口感，7-ELEVEN即日起推出「光合蔬果季」全新主題，祭出「清爽輕負擔」、「視覺高顏值」2大策略，整合零食、糖果、飲料、沙拉輕食等8大類，推出超過50款熱門商品，同時CITY CAFE與現萃茶也推出全新完熟蘋果風味飲品。

7-ELEVEN看準消費者對於「果香食飲」、「療癒造型」需求大增，全新推出多款零食、糖果、飲料，獨家引進曾榮獲食品界米其林二星的「美元洛神花果乾／福桔」，天然果乾保留原始形狀，售價55元；「華元野菜園」以胡蘿蔔、菠菜、南瓜等3種蔬果，黃金比例將天然蔬果粉製成繽紛多彩的全素餅體，售價30元。飲品則嚴選台農57號地瓜打造的「台東初鹿地瓜拿鐵」，每一口都香醇濃郁，售價35元；跨界聯名推「Aquagen蔓越莓葡萄氣泡飲」，以蔓越莓等多種莓果呈現香檳氣泡飲，皆以文青玻璃罐打造IG必拍夯物，售價75元。5月31日前指定零食、糖果、飲料可享2件8折、3件77折優惠。

OPEN!家族也來開水果派對，由OPEN小將領軍，率領LOCK小醬、條碼貓、小桃結合最愛的鳳梨、西瓜、草莓等水果推出系列周邊。包括造型超可愛的「OPEN! X papabubble手工糖」，不僅有OPEN!限定圖案外還有彩虹造型，好看好吃又好玩，售價99元；另有每日必備的「OPEN! KF94立體醫療口罩」，共推出不同花色的草莓、西瓜葡萄等4款設計，每款售價249元；「OPEN!薄荷香氛貼片」讓OPEN粉保持清新香氣，售價299元。

看好春夏冰飲商機增溫，7-ELEVEN自有品牌CITY CAFE、CITY TEA現萃茶即日起推出全新風味飲品「CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡」（限冰飲，特大杯售價85元）、「CITY CAFE完熟蘋果咖啡」（限冰飲，特大杯售價80元）、「CITY TEA完熟蘋果冰茶」（售價65元），嚴選蘋果萃取汁液與蜜漬蘋果丁，蘋果丁熬煮到最適合咖啡、茶飲的甜度，整杯都帶有清新蜜果香氣，以黃金比例調和而成，富含口感爽脆的蘋果果粒，加入冰美式咖啡帶入豐富層次，搭配氣泡咖啡更沁涼解暑；「完熟蘋果冰茶」的蘋果味道酸甜適中，香氣明顯，搭配英式紅茶為基底，凸顯蘋果清香，同時帶有果粒嚼勁。

7-ELEVEN自4年前率同業之先，首推歐美流行的「西西里風檸檬咖啡」，更進一步推出夏季限定的「西西里風檸檬氣泡咖啡」，每年平均創下300萬杯的銷售量，今年再推出完熟蘋果系列風味飲品，是夏季必備的消暑聖品。5月11日至5月17日OPEN POINT「行動隨時取」更推出「涼夏水果季」指定商品同品項買5送2活動，包括CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡、CITY TEA完熟蘋果冰茶、CITY TEA一顆檸檬青茶。（兌領期限、限購組數等相關資訊請見OPEN POINT App說明）

在夏季輕食方面，7-ELEVEN即日起強打6款涼麵夏季回歸，展開為期兩周的指定涼麵享49元起優惠價，從台式經典的真飽系列到日式風味的蕎麥涼麵、泡菜冷烏龍麵皆可享優惠。