琥珀與疫情 科博館的艱難與創生

【台灣醒報特派員劉東皋特稿】台中國立自然科學博物館跨年度主題特展「那一刻─琥珀的記憶」跨年特展刻正開展。不過因疫情關係，科博館這兩年的參觀人次大減過半，恐難再現過往與恐龍展有關的參觀熱潮。在防疫完備下，也只能期待有更多科學迷與「大人」進場參觀。

雖然特展經過精心策劃，搜集了台灣唯一一件內有生物包覆的琥珀，展區並有工研院成功開發的「透明顯示虛實融合互動系統」，參觀者可藉由科技互動體驗、觸控旋轉放大螢幕、探索觀察琥拍內微小生物。然而，因疫情擴大，參觀人潮恐難以再現過去恐龍展的熱潮。

參觀人次大減過半

科博館副館長羅偉哲受訪時說，科博館自開館以來，一年參觀人數最高峰曾達320萬人次，平時一年也約290萬人次。除了親子同遊外，參觀者有很大部分是各中小學的課外教學參觀。但統計前兩年的數據，109年約175萬多人，110年再降至113萬餘人。比往年大降了一半。

主要原因是受疫情影響關係，許多國中、小學的校外教學暫停辦理。羅偉哲表示，「對於教育單位，即使已預訂參觀場次而臨時取消，科博館也都無條件全額退票。」羅偉哲表示，許多縣市教育局擔心學生校外參觀增加染疫風險，而在疫情期間通令禁止校外教學，這也是無可奈何的事。

疫情期間共體時艱

此外，為因應疫情的衛生福利支出，除衛生、社福部門，中央編列預算時，各部門統刪10%，以支應衛生及社福部門所增列的預算。對於目前疫情所造成的情狀，羅偉哲說，大家都能體會疫情對經濟各層面的衝擊。「走在外面，看到許多店面不是已停止營業，就是張貼轉讓」，大家只能共體時艱。

此次的琥珀展特別另有向「侏羅紀公園」經典電影致敬之意。琥珀一直被人們視為珍貴的寶石，它其實是遠古植物經億萬年埋藏過程的樹脂化石。策展人楊子睿博士指出，侏羅紀公園電影在1993年上映以來，有生物遺體的琥珀也受到科學界重視，成為科學研究的前瞻性材料。

特展中除有知名藏家黃憶人出借電影侏羅紀公園編號第6號的復刻版手杖的展出，另外，台灣地質年代雖年輕，但也有琥珀標本產出，此次共產出6件台灣琥珀標本；展期至明年2月。

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