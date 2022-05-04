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黃道12宮裝飾、致敬自由女神 布蕾克禮服藏了好多細節
昨天時尚圈年度盛事Met Gala在社群洗版，與會明星們的衣著成為網友們熱議的話題。其中本屆活動聯合主席布蕾克萊佛莉的「變色禮服」是場上最大焦點之一，充滿創意的設計加上貼合dress code「鍍金魅力」（Gilded Glamour）的風格，整體氣勢可說是制霸全場。
她的這身禮服，是VERSACE特別量身打造的，目的是為了致敬紐約建築和藝術。禮服原始的輪廓線從美國設計師Charles James取得靈感，富含多樣刺繡細節，包含水晶、金屬皮革、和三色銅箔 duchesse布料。於腰際繫上的大蝴蝶結不只是誇張的裝飾，解開後讓整體變身成帶有綠銅色澤的禮服，這也是在呼應紐約自由女神像從銅色轉成綠色的變換。
其他細節還包括透過手工上色、金箔和刺繡工藝將裝飾紐約中央車站天花板的黃道12宮注入設計，布料上Art Deco風格的輪廓線則是映照出紐約地標帝國大廈。
之前布蕾克曾透露自己是「控制狂」所以沒有請造型師在身邊，她的所有穿搭都是她自己打理的。據了解，這次她對整體打扮也有所堅持，比如要求皇冠要有7道光芒、鑲25顆寶石以呼應自由女神25扇窗戶的皇冠設計，可說是花費頗多心思。
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