疫情變化「微風之夜」首度不封館 取消紅毯活動變三天

微風廣場每年母親節前夕的盛事「微風之夜」即將於本周五登場，因應疫情變化，今年改變原本僅限當日封館形式，將微風之夜延長自5月6日至5月8日連三天開放入場，每年微風董娘孫芸芸親自站台吸睛的星光大道紅毯今年取消外，與消費者的互動活動不減，三晚天天安排不同的館內派對活動。

為了落實人流及社交距離，微風之夜今年延長三天舉辦，5月6日至5月8日每晚18:30-22:00都有安排活動與賓客同歡。微風集團董事長廖鎮漢表示，因應疫情所做出各種變革與調整，已成為疫情零售新常態，但我們有信心未來將會往好的方向來前進。

今年微風之夜推出百萬精品、千萬珠寶品項超過百件以上，總價值超過數億。並以「Diamondverse鑽石琉星」為主題，也可說是微風進軍元宇宙、推出NFT的新嘗試，與設計師聶永真合作的首發微風NFT， 將在5月12日開賣500顆。

NFT則在5月5日起推出線下展覽，結合多位藝術家一起策展。微風集團首發NFT更邀請到知名平面設計師聶永真，由「萬物」、「境界」、「天體」三個等級系列視覺設計而成，共發行502顆「BreezeVerse X Aaron Nieh｜NFT Passport」，5月6日在活動官正式上線。也特別邀請國內知名藝術家蔣友柏，在2樓Diamond Lounge舉辦「Diamond In The Rough鑽記」特展，即日起至5月8日可透過特展欣賞以豹隱、豹變為主題的代表作、數件繪畫和立體作品。

此外與知名一站式NFT藝術、時尚、生活體驗展售平台OneOffs合作，展開「Made In Metaverse」Web 3.0 NFT特展3。OneOffs並與Lootex策畫首次「元宇宙時尚秀 Fashion in the Metaverse」，召集多位The Sandbox基金會的藝術家共同參與，以未來的科幻時尚為主題，打造虛擬角色來走秀。