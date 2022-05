疫情變化「微風之夜」首度不封館 取消紅毯活動變三天

微風廣場每年母親節前夕的盛事「微風之夜」即將於本周五登場,因應疫情變化,今年改變原本僅限當日封館形式,將微風之夜延長自5月6日至5月8日連三天開放入場,每年微風董娘孫芸芸親自站台吸睛的星光大道紅毯今年取消外,與消費者的互動活動不減,三晚天天安排不同的館內派對活動。

為了落實人流及社交距離,微風之夜今年延長三天舉辦,5月6日至5月8日每晚18:30-22:00都有安排活動與賓客同歡。微風集團董事長廖鎮漢表示,因應疫情所做出各種變革與調整,已成為疫情零售新常態,但我們有信心未來將會往好的方向來前進。

今年微風之夜推出百萬精品、千萬珠寶品項超過百件以上,總價值超過數億。並以「Diamondverse鑽石琉星」為主題,也可說是微風進軍元宇宙、推出NFT的新嘗試,與設計師聶永真合作的首發微風NFT, 將在5月12日開賣500顆。

NFT則在5月5日起推出線下展覽,結合多位藝術家一起策展。微風集團首發NFT更邀請到知名平面設計師聶永真,由「萬物」、「境界」、「天體」三個等級系列視覺設計而成,共發行502顆「BreezeVerse X Aaron Nieh|NFT Passport」,5月6日在活動官正式上線。也特別邀請國內知名藝術家蔣友柏,在2樓Diamond Lounge舉辦「Diamond In The Rough鑽記」特展,即日起至5月8日可透過特展欣賞以豹隱、豹變為主題的代表作、數件繪畫和立體作品。

此外與知名一站式NFT藝術、時尚、生活體驗展售平台OneOffs合作,展開「Made In Metaverse」Web 3.0 NFT特展3。OneOffs並與Lootex策畫首次「元宇宙時尚秀 Fashion in the Metaverse」,召集多位The Sandbox基金會的藝術家共同參與,以未來的科幻時尚為主題,打造虛擬角色來走秀。