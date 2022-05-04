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Nike 50歲生日快樂！創辦人親揭品牌創立秘密 招牌Logo只要千元就買到

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Nike在今年歡度品牌創立50周年。圖／Nike提供
Nike在今年歡度品牌創立50周年。圖／Nike提供

如果沒有鬼塚虎（Onitsuka Tiger）、如果沒有設計系的女大生，或許，Nike不會在今年慶祝50歲的生日，更或許，這個世界可能就沒有了「Nike」。作為全球最有影響力的運動品牌，Nike的創辦人Phil Knight親自揭曉了，品牌之所以能創立的秘密，以及為何能成就出運動用品王國的理念。

Nike絕對是全球最知名的品牌之一，不過在成為運動用品霸主之前，它叫做「Blue Ribbon Sports」，這是一家由大學田徑教練Bill Bowerman和他的學生Phil Knight在60年代時，創立專門銷售慢跑鞋的零售商。不過，Blue Ribbon Sports並不會製作鞋款，於是他們找到了太平洋彼岸的鬼塚喜八郎先生，並說服他將優異的Onitsuka Tiger慢跑鞋在美國銷售。很快的憑藉著Phil Knight的銷售技巧與通路推展，Onitsuka Tiger跑鞋獲得了不錯迴響，後來才會委請鬼塚喜八郎替Blue Ribbon Sports也設計並製作專屬鞋款。

爾後，當雙方對於美國市場經營的理念有分歧時，Onitsuka公司便決定在1972年時，中止了和Blue Ribbon Sports的合作關係。Phil Knight回憶起當時，「從那天起，我們就靠自己了。我們被解雇了。這本是一個沈重的打擊，卻推動了我們的前進」。他說「這一刻終於來了，這是我們一直在等待的時刻。不再為別人工作、只屬於我們的時刻。無論成敗，我們都應以自己的方式，靠自己的想法，用自己的品牌走下去」，就這樣，Nike誕生了。

而為了成就出屬於自己的品牌，Phil Knight也想如同adidas有個醒目又好辨認的Logo，於是找來當時仍在俄勒岡大學就讀設計系女大學生Carolyn Davidson以勝利女神的翅膀為靈感而設計出首版Nike Swoosh Logo，報酬為35美元，至今仍為人所津津樂道。後來的故事，大家都知道了Nike從一家生產體育用品的公司，經過多年的發展，成為了在運動、時尚與流行最有影響力的品牌之一。

Nike創辦人Phil Knight親自揭曉了品牌創立秘密，並娓娓道來發展的心情與故事。圖／Nike提供
Nike創辦人Phil Knight親自揭曉了品牌創立秘密，並娓娓道來發展的心情與故事。圖／Nike提供

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