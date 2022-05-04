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聲寶跨界攜手PLG 限量打造最帥「黑武士」聯名DC扇

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
聲寶許經朝總經理和PLG聯盟陳建州執行長共同推薦跨界聯名風扇。圖／聲寶提供
聲寶許經朝總經理和PLG聯盟陳建州執行長共同推薦跨界聯名風扇。圖／聲寶提供

迎接夏天，要吹得涼爽也要看起來酷炫！聲寶持續支持台灣籃球發展，攜手P. League+（PLG）跨界聯名推出「黑武士特仕聯名款DC扇」，以PLG「黑 × 金」金屬色系設計，造型沉穩、堅毅，每支風扇中間皆印有PLG Logo及限量編號，打造2022最帥風扇。即日起於各大電商平台限量發售，絕不再版，非常值得球迷們手刀收藏。

聲寶早在2016年起就持續贊助健行科大球隊，而2020年PLG的成立，更為台灣的年輕球員們提供了職業籃球舞台，聲寶也在PLG成立後不遺餘力地支持，同時促成了這次合作。本次「黑武士」聯名風扇的設計概念，象徵球員持續堅忍不拔的訓練，在球賽中每個關鍵時刻都奮力得分，更保有武士風度的精神。聯名黑武士風扇除了時尚外觀外，功能性也非常強大，擁有DC馬達，每個月用不到1度電超節能。擁有飛梭遠端遙控，可遙控自動擺頭，另外還有「腳踏按鍵」大按鍵設計，不須彎腰亦可輕鬆開關。而特殊的「我的最愛」設計，可預約記憶開關設定，加上18db超靜音技術，大風量也不干擾睡眠。

除了聯名風扇外，聲寶風扇同步推出各種不同功能風扇，像是因應防疫生活推出的「聲寶DC抑菌節能扇」，特別加裝奈米銀竹炭濾網，經SGS實驗測試抑菌高達99%以上，可阻隔粉塵、毛髮、棉絮等異物。專利7+7扇葉、全新導流前網，風量更大更柔和。創新設計獲信譽品牌消費者調查肯定，更讓聲寶連續兩年榮獲信譽品牌金獎。

P. LEAGUE+ × SAMPO首度跨界合作推出聯名風扇「黑武士」。圖／聲寶提供
P. LEAGUE+ × SAMPO首度跨界合作推出聯名風扇「黑武士」。圖／聲寶提供
聲寶贊助高雄鋼鐵人投籃大賽，冠軍獲得43吋電視乙台。圖／聲寶提供
聲寶贊助高雄鋼鐵人投籃大賽，冠軍獲得43吋電視乙台。圖／聲寶提供
PLG聯名風扇每支都有獨一無二的流水編號，非常值得收藏。圖／聲寶提供
PLG聯名風扇每支都有獨一無二的流水編號，非常值得收藏。圖／聲寶提供

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