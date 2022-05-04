母親節不開心 6成憂疫情影響收入 7成2擔心就業變差

yes123求職網「職場媽媽疲勞指數與母親節慶祝商機調查」發現，因為過去兩年「肺炎疫情」關係，60.2%的職場媽媽「會擔心」今年的收入減少，72.6%「會擔心」今年就業環境變差。

由於要兼顧家庭與工作，67.2%覺得目前台灣的職場環境，對於職場媽媽並「不友善」，其中56.1%曾經碰過「同工不同酬」，職場不平等對媽媽們的確是很大壓力。

問到媽媽們最大的「職場焦慮感」來源，在可複選狀況下，前五名分別為：「長期低薪或未調薪，怕影響分擔家計的能力」(52.9%)、「無法配合加班、應酬、出差」(51.3%)、「為了家裡事情請假，造成同事工作量增加」(44.6%)，以及「同樣工作績效，薪水、獎金卻不相同」(38.2%)、「職涯規劃因小孩狀況而受限」(37.1%)。

其他的「職場焦慮」方面，第六到第十名分別是：「求職、面試時遭歧視」(28.2%)、「關於生養育子女，任職企業無相關員工福利」(27.2%)、「無暇在職進修」(26.5%)，以及「上班時為了家裡事情而分神」(25.5%)、「放產假、育嬰假，怕工作不保」(18.2%)。

除了工作與家庭焦慮感，由yes123求職網調查發現，由於疫情對大環境影響甚鉅，60.2%的職場媽媽表示「會擔心」今年的收入減少；另有72.6%「會擔心」今年就業環境變差。若因「防疫需求」，職場媽媽需要照顧小孩生活起居：其中82.2%傾向「選擇在家上班」；僅有17.8%則傾向「請防疫照顧假」。

糟糕的是，還有六成七(67.2%)的職場媽媽認為，目前台灣的職場環境，對於職場媽媽並「不友善」，甚至因為職場媽媽身份，有56.1%的人自認曾經碰過「同工不同酬」情況，68.2%則是透露，曾經碰過「升遷不平等」的狀況。

整體而言，合計有90.8%的職場媽媽指出，曾經因為有了小孩，而「考慮過」換工作，其中還分成：62%屬於「曾經考慮過，但沒有付諸行動」；28.8%屬於「曾經考慮過，且付諸行動」。

由於工作不友善，有33.8%的媽媽過去因為「結婚、生育」關係，曾經離開過職場。若曾因「婚育關係」離開過職場，當時剛重返後「二度就業」的薪資水準：「算是持平」的，佔47.1%；「算是比之前低」的，也佔了33.3%；「算是比之前高」的，僅佔19.6%。「離開」職場到「重返」職場的「工作空窗期」，平均長達4.3年，顯示對職場媽媽來說，想要回到原本任職的企業、行業，難度不低。