募資熱銷環保吸管再推新品 攜手老屋顏工作室推出UiU環保便攜吸管

夏日炎炎，手上沒有一杯沁涼飲料便渾身不對勁的你，可曾發現身為手搖飲控是有門檻的? 出門自備提袋、隨行杯、環保吸管的人口愈來愈多，當「拒用一次性塑膠」的習慣養成後，便能以隨手之勞守護你我的居住環境。

曾在台、日、韓等國分別創下當地募資平台佳績的UiU 環保便攜吸管，以專利設計將醫療級鉑金矽膠與316不鏽鋼完美合一，搭配超迷你外盒方便攜帶，一推出便在各大社群網絡引起話題並蔚為風潮！

圖 / 有.設計 uDesign 提供

今年更與長期走訪、紀錄全台老屋故事與「表情」的台灣文創品牌-老屋顏工作室展開聯名企劃，在UiU吸管外盒上以過往阿嬤家常見卻日漸珍稀的鐵窗花紋樣設計出最別致的點綴，同時以清爽而柔和的黃綠撞色，呼應夏日手搖飲能帶來的降溫沁涼感。

圖 / 有.設計 uDesign 提供