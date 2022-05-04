華航 A321neo新機首飛 端「甜點界的香奈兒」寵客
中華航空A321neo新機今天（4日）首飛松山-東京羽田航線，華航特別準備了有「甜點界香奈兒」之稱的法朋烘焙甜點坊所製作的「阿露斯哈密瓜修多蛋糕」和「經典老奶奶檸檬蛋糕」與旅客同歡，讓旅客不必到名店排隊搶購，就能在高空輕鬆享用法式精品甜點。
華航CI-220航班於上午9點08分自台北松山機場起飛，預計日本當地時間下午 12點50分抵達東京羽田機場，回程CI-221航班表定下午2點30分從羽田機場起飛，下午4點55分返抵松山，接下來每周三、六都將以最新機隊A321neo執飛這條黃金商務航線，提供往返台日的旅客最便捷舒適的服務。
華航為慶祝A321neo新機投入松山-羽田航線，特別致贈首飛旅客特製 LOGO 口罩及行動電源、KellyKiwi為華航設計的限量筆記本；登機前還有插畫家速寫活動，為旅客留下難得回憶。
華航表示，旅客在飛航途中可享用法朋烘焙甜點坊的精緻甜品，商務艙的阿露斯哈密瓜修多蛋糕，選用來自日本北海道的種子、深耕於台灣雲林的農家契作哈密瓜；經濟艙的經典老奶奶檸檬蛋糕，則是使用屏東在地的無毒檸檬，手削新鮮檸檬皮及現榨原汁，搭配日本熊本麵粉，每一口都吃得到季節時令的新鮮，展現優質食材與職人精神，帶給旅客最溫暖安心的味道。
華航長期致力落實環保永續，機上餐飲著重使用在地食材，除了今日松山-羽田航線的 A321neo 首飛航班特別供應法朋甜點，華航規劃今年下半年起，在東京、大阪、名古屋及福岡等日本旗艦航線上，全艙等提供「華航X法朋」專屬 Signature 甜點；雙方也將合作於節慶時設計應景機上甜點，讓華航旅客在高空感受濃濃過節氛圍。
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