華航 A321neo新機首飛 端「甜點界的香奈兒」寵客

中華航空A321neo新機今天（4日）首飛松山-東京羽田航線，華航特別準備了有「甜點界香奈兒」之稱的法朋烘焙甜點坊所製作的「阿露斯哈密瓜修多蛋糕」和「經典老奶奶檸檬蛋糕」與旅客同歡，讓旅客不必到名店排隊搶購，就能在高空輕鬆享用法式精品甜點。

華航CI-220航班於上午9點08分自台北松山機場起飛，預計日本當地時間下午 12點50分抵達東京羽田機場，回程CI-221航班表定下午2點30分從羽田機場起飛，下午4點55分返抵松山，接下來每周三、六都將以最新機隊A321neo執飛這條黃金商務航線，提供往返台日的旅客最便捷舒適的服務。

華航為慶祝A321neo新機投入松山-羽田航線，特別致贈首飛旅客特製 LOGO 口罩及行動電源、KellyKiwi為華航設計的限量筆記本；登機前還有插畫家速寫活動，為旅客留下難得回憶。

華航表示，旅客在飛航途中可享用法朋烘焙甜點坊的精緻甜品，商務艙的阿露斯哈密瓜修多蛋糕，選用來自日本北海道的種子、深耕於台灣雲林的農家契作哈密瓜；經濟艙的經典老奶奶檸檬蛋糕，則是使用屏東在地的無毒檸檬，手削新鮮檸檬皮及現榨原汁，搭配日本熊本麵粉，每一口都吃得到季節時令的新鮮，展現優質食材與職人精神，帶給旅客最溫暖安心的味道。