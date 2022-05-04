董事長的「傳家粽」端午上桌！盤點3款最在地的風味粽

6月3日端午節，粽子大戰早早開打；今年除了裹入山珍與海味，也有不少與在地結合的「風味粽」，展現地方風土，更有人味。此外，在疫情與通膨雙壓力下，今年星級飯店多強調「凍漲」，主打冷凍宅配，甚至提早預約送貨，讓民眾當作日常三餐的新選項。

日月潭頂級度假酒店涵碧樓，今年主打董事長賴正鎰的傳家滋味，他親自帶隊返回雲林草嶺，向母親學習賴家私傳的「刺殼粽(又稱鼠麴草)」。

「刺殼粽」外觀簡約、黃綠油亮，內在可不簡單，光是備料的前置作業就需忙上半個月，新鮮採摘有機鼠麴草、洗淨挑選後，要遵循古法以陽光曝曬至乾，方可拌入糯米中，如此才能保有清香；接著黑毛豬肥肉逼油撈起，紅蔥頭入鍋爆香、放入魷魚、黑毛豬瘦肉大火拌炒，再加入魚池椴木菇與埔里菜脯增添口感與鹹香滋味，充滿古早味。

台南晶英酒店則與建廟超過350年歷史的國定一級古蹟「臺灣祀典武廟」，以及首席帆布工匠「廣富號帆布行」合作，推出三方聯名的「包中好運福袋」，首波推出鮑魚干貝帝王粽、麻油菇王粽組合的「山珍海味好運鮑粽」，採諧音「包中」寓意；特別的還有自然風的帆布包，以及眾神加持的古韻守護書籤吊牌，分別有考生必拜金榜題名的「文昌帝君」、掌握天賜良緣的「月下老人」、專司子嗣祈願早生貴子的「註生娘娘」，以及代表事業順利、財源滾滾的「關聖帝君」。