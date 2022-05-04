全家限定！台灣啤酒節搶先開跑 復古周邊集點贈

夏季即將來臨，而啤酒與集點更是不少國人的閒暇生活樂趣之一。台灣啤酒除帶來促銷活動，並於全家便利商店推出「滿額集章趣」活動，集滿指定點數即可直接兌換台啤復古風格周邊商品，總獎品超過一萬份，已從今日開跑。

最低門檻4個章即可兌換的經典小物「餐食系列玻璃杯」或「空壓式開瓶器」，前者全套共六款隨機送，並具懷舊的插畫圖案。過往曾推出、大受好評的「經典台啤帆布側背背」則重版再發！可以30個章免費兌換，是生活中外出的造型趣味小物。重量級的「18天生啤酒罐型拉桿置物桶」或「18天生啤酒起泡機」則可以88個章兌換，前者可攜帶大容量台啤，後者則可在家自行營造儀式感與美味泡沫，巧妙變身啤酒達人。

活動需先加入全家APP會員、並購買台灣啤酒全系列品項，單筆消費每滿60元即可獲得1個章，單筆消費可累贈，無上限；同時每集滿4個、8個、30個、88個章可獲得指定贈品。活動已從即日起開始，直至五月31日。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。