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再獻手作感動 WOOD故事音樂盒結合置物的療癒小物

聯合新聞網 / 有你共創_有設計 uDesign
圖/有你共創 提供
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疫情升溫，許多人開始居家上班，假日也不敢出門遊玩，那麼能撫慰人心的手作DIY就是解決在家悶壞心靈的休閒樂趣！台灣優質木文創品牌—木頭方程式，秉持著趣味X手作X互動研發新商品，並且有著深厚的木材設計、加工、製作、包裝經驗，讓消費者多了精巧客製化的木製禮品選擇，外型細緻，木材更是品質保證。這次推出新商品「WOOD故事音樂盒」，不但精緻、有趣，更是結合故事場景，療癒你我心理，讓我們一起重溫回味吧！

圖/有你共創 提供
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木頭方程式WOOD故事音樂盒，結合手作樂趣、溫馨音樂與童趣樣式，一次滿足最心動的元素，專利結構設計組裝更容易！ 雙面彩印不同風情，10種款式搭配不同經典曲目，讓你隨心客製化！

不論你是愛奇幻冒險的探險家、熱愛自由的旅人，或是朝九晚五需要療癒的上班族，款式都能滿足你！拉繩結合款式小物件，聆聽音樂的同時，不忘給你視覺上的動態趣味。

圖/有你共創 提供
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日本音樂機芯，曲調流暢動聽，而且不僅是手作音樂盒，還有4項實用功能：手機架、memo夾、磁吸、筆筒，擺放在辦公桌上，童趣樣貌時刻為你工作加油打氣，便利置物讓你桌面不凌亂失控。

圖/有你共創 提供
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木頭方程式WOOD故事音樂盒由有.設計團隊引進，於5/4在嘖嘖平台進行募資，喜愛手作與療癒小物的朋友，趕緊把握超超早鳥55折優惠，加贈客製化刻字服務，快來預約手作的美好時光，詳細商品資訊請見官方粉絲團嘖嘖頁面查詢。

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