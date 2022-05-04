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免費棒棒冰、芒果雪糕登場！3冰品消暑方案第2件6折

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
EKSELENCE今夏推出「經典巧克力杏仁脆皮香草口味迷你雪糕」，每支45元。圖／EKSELENCE提供
EKSELENCE今夏推出「經典巧克力杏仁脆皮香草口味迷你雪糕」，每支45元。圖／EKSELENCE提供

隨著夏天的腳步越來越近，各大冰品也紛紛推出消暑活動與新品。「百吉」本次攜手桃園領航猿，將於球賽現場中送出2,000支百吉棒棒冰，還有機會免費獲得整箱百吉棒棒冰回家。另外來自歐洲的「POLS保羅熊」新推出「香濃芒果雪糕」、「香濃巧克力杯」等香甜新品，而精品冰淇淋「EKSELENCE」則一次推出3種口味的迷你脆皮雪糕，還有「第2件6折」的限時優惠。

力挺體育、深耕桃園！繼去年與樂天桃猿棒球隊推出聯名棒棒冰之後，台隆集團旗下的「百吉」今年首度跨足籃球界，攜手「桃園領航猿」合作，在5月7日至5月8日期間於桃園領航猿主場，準備2,000支百吉棒棒冰要送給當日入場的球迷，只要憑當日賽事門票，就可免費兌換。

除此之外，5月7日當天賽事，也將由百吉冰品吉祥物「百吉布丁公仔」擔任開球，另外在球賽中場的技術挑戰賽，參與者還有機會將一整箱的百吉棒棒冰帶回家。

除了免費吃冰的機會外，創立自1971年的北歐冰淇淋「POLS保羅熊」將於5月4日起，在全台全家便利商店推出全新「香濃芒果雪糕」，以酸甜的芒果雪泥包裹香濃的芒果牛奶冰淇淋，帶來迷人的夏日滋味，每支49元。另外在5月18日起，還有「香濃巧克力杯」新登場，將香甜巧克力與50%鮮奶結合，交織出甜而不膩的滑順滋味，每杯59元，全家便利商店與指定通路均有販售，「特濃香草牛奶冰淇淋」也將同步回歸市場。

已有近百年歷史的北歐冰淇淋「EKSELENCE」，今夏推出全新迷你脆皮雪糕系列，包括有「經典巧克力脆皮香草口味」、「經典巧克力杏仁脆皮香草口味」及「經典巧克力脆皮拿鐵口味」等多種選擇，藉由經典的脆口巧克力外皮搭配上北歐優質乳源內餡，帶來各具風情的滋味，每支45元，自5月4日起於7-11獨家限量上市。5月4日至5月17日期間，還可享第2件6折的限時優惠。

POLS保羅熊在5月18日起，新推出「香濃巧克力杯」，每杯59元。
POLS保羅熊在5月18日起，新推出「香濃巧克力杯」，每杯59元。
EKSELENCE經典巧克力脆皮拿鐵口味迷你雪糕，每支45元。圖／EKSELENCE提供
EKSELENCE經典巧克力脆皮拿鐵口味迷你雪糕，每支45元。圖／EKSELENCE提供
POLS保羅熊自5月4日起，推出全新「香濃芒果雪糕」，每支49元。
POLS保羅熊自5月4日起，推出全新「香濃芒果雪糕」，每支49元。
百吉攜手桃園領航猿，將於比賽現場送出2,000支百吉棒棒冰。圖／台隆提供
百吉攜手桃園領航猿，將於比賽現場送出2,000支百吉棒棒冰。圖／台隆提供

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