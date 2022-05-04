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捕捉雲的輕柔飄逸！喬治傑生經典FUSION珠寶推年度新作

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
喬治傑生FUSION系列2022年度新作，以系列經典的層疊設計為主軸，融入輕盈柔軟的雲朵意象。圖／喬治傑生提供
喬治傑生FUSION系列2022年度新作，以系列經典的層疊設計為主軸，融入輕盈柔軟的雲朵意象。圖／喬治傑生提供

集結創意、優雅、溫度於一身的FUSION珠寶，是丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）的經典設計，源自於1960年代設計師妮娜古柏（ Nina Koppel ）原創的波浪型態組合式戒指，獨一無二的設計理念與新穎大膽的珠寶結構，引領當代珠寶潮流。2022年，喬治傑生把雲朵的浪漫詩意，融入經典珠寶的設計輪廓裡，推出全新的珠寶單品，包括戒指、鍊墜、手鐲、耳環、手鍊、耳扣等全系列作品，完美捕捉大自然轉瞬即逝的奇妙與美感。

FUSION系列2022年度新作，以系列經典的層疊設計為主軸，採用18K黃金、18K白金、18K玫瑰金等貴金屬材質，以不規則區塊錯落鑲嵌的明亮式切割鑽石，捕捉輕盈柔軟的雲朵意象，細膩工藝與原創設計強化FUSION珠寶的豐富選擇度。新品自即日起全球同步發售，並邀請藝術家Emma Rosenzweig 、時尚編輯Sarah Harris、以及創意總監Virgil Nicholas等三位來自不同職場領域的風格大使，優雅演繹2022全新FUSION珠寶獨具個人特色的風格韻味。

喬治傑生FUSION系列2022年度新作，以系列經典的層疊設計為主軸，融入輕盈柔軟的雲朵意象。圖／喬治傑生提供
喬治傑生FUSION系列2022年度新作，以系列經典的層疊設計為主軸，融入輕盈柔軟的雲朵意象。圖／喬治傑生提供
FUSION系列18K白金鑲鑽中圈戒指，65,000元起。圖／喬治傑生提供
FUSION系列18K白金鑲鑽中圈戒指，65,000元起。圖／喬治傑生提供
FUSION全新風格大使之一Virgil Nicholas。圖／喬治傑生提供
FUSION全新風格大使之一Virgil Nicholas。圖／喬治傑生提供
FUSION系列18K黃金鑲鑽AA單圈戒指，65,000元起。圖／喬治傑生提供
FUSION系列18K黃金鑲鑽AA單圈戒指，65,000元起。圖／喬治傑生提供
FUSION全新風格大使之一Sarah Harris。圖／喬治傑生提供
FUSION全新風格大使之一Sarah Harris。圖／喬治傑生提供
FUSION系列18K白金鑲鑽項鍊，69,000元。圖／喬治傑生提供
FUSION系列18K白金鑲鑽項鍊，69,000元。圖／喬治傑生提供
FUSION系列18K玫瑰金鑲鑽AB單圈戒指，65,000元起。圖／喬治傑生提供
FUSION系列18K玫瑰金鑲鑽AB單圈戒指，65,000元起。圖／喬治傑生提供
FUSION全新風格大使之一Emma Rosenzweig。圖／喬治傑生提供
FUSION全新風格大使之一Emma Rosenzweig。圖／喬治傑生提供
FUSION系列18K玫瑰金、白金鑲鑽耳環，66,500元。圖／喬治傑生提供
FUSION系列18K玫瑰金、白金鑲鑽耳環，66,500元。圖／喬治傑生提供
FUSION系列18K白金鑲鑽手鍊，66,500元。圖／喬治傑生提供
FUSION系列18K白金鑲鑽手鍊，66,500元。圖／喬治傑生提供
FUSION系列18K白金、黃金鑲鑽耳扣，35,000元。圖／喬治傑生提供
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