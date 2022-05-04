聽新聞
test
0:00 / 0:00
新品第2杯半價、外帶買2送1！西雅圖咖啡5月多重優惠
5月是個暖心的月份，西雅圖極品咖啡祭出多重優惠，第一重5/1~6/30期間限定商品「莓果冰咖啡」(150元)與「小鬆餅聖代」(180元)新品上市，來店消費，即可加價130元兌換「小鬆餅聖代」；5/1~5/8點購新品「莓果冰咖啡」可享第二杯半價優惠。
優惠第二重，5/1至6/30期間，只要外帶指定大杯飲品美式咖啡、拿鐵等同品項，享買二送一優惠。
此外，另有「安心用餐優惠」，活動期間11:00後來店內用、外帶消費，只要出示「接種疫苗紀錄卡」或「數位健康存摺」，可享全單消費9折。「居家外送優惠」為5/9~5/31、至UberEats西雅圖極品咖啡點購美式咖啡、拿鐵也可享買一送一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言