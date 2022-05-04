新品第2杯半價、外帶買2送1！西雅圖咖啡5月多重優惠

5月是個暖心的月份，西雅圖極品咖啡祭出多重優惠，第一重5/1~6/30期間限定商品「莓果冰咖啡」(150元)與「小鬆餅聖代」(180元)新品上市，來店消費，即可加價130元兌換「小鬆餅聖代」；5/1~5/8點購新品「莓果冰咖啡」可享第二杯半價優惠。

優惠第二重，5/1至6/30期間，只要外帶指定大杯飲品美式咖啡、拿鐵等同品項，享買二送一優惠。