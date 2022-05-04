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新品第2杯半價、外帶買2送1！西雅圖咖啡5月多重優惠

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
優惠期間至UberEats西雅圖極品咖啡點購美式咖啡、拿鐵可享買一送一。圖／西雅圖提供
優惠期間至UberEats西雅圖極品咖啡點購美式咖啡、拿鐵可享買一送一。圖／西雅圖提供

5月是個暖心的月份，西雅圖極品咖啡祭出多重優惠，第一重5/1~6/30期間限定商品「莓果冰咖啡」(150元)與「小鬆餅聖代」(180元)新品上市，來店消費，即可加價130元兌換「小鬆餅聖代」；5/1~5/8點購新品「莓果冰咖啡」可享第二杯半價優惠。

優惠第二重，5/1至6/30期間，只要外帶指定大杯飲品美式咖啡、拿鐵等同品項，享買二送一優惠。

此外，另有「安心用餐優惠」，活動期間11:00後來店內用、外帶消費，只要出示「接種疫苗紀錄卡」或「數位健康存摺」，可享全單消費9折。「居家外送優惠」為5/9~5/31、至UberEats西雅圖極品咖啡點購美式咖啡、拿鐵也可享買一送一。

西雅圖極品咖啡5月推出多重優惠。圖／西雅圖提供
西雅圖極品咖啡5月推出多重優惠。圖／西雅圖提供

咖啡 西雅圖 疫苗

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