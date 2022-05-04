聽新聞
test
0:00 / 0:00
My wish for you寶格麗與救助兒童會 母親節獻祝福
一份關心、一個笑容、一個擁抱、一雙支持引領心愛孩子成長茁壯的手。這些，都是母親們對孩子們所展現出來滿懷意義的溫暖姿態。簡單的小動作，卻代表著無限偉大的意義。長期支持救助兒童會（Save The Children）義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI），在2022年5月8日的母親節當日，將於寶格麗官方平台上播出救助兒童會合作的「My wish for you」的形象影片，從孩子的視角傳達出母親與孩子們深切的親密羈絆，向天下偉大的母親們致意。
除動人影片，所有人都能以實際的行動參與慈善：在母親節為最親愛的媽媽獻上一枚寶格麗與救助兒童會合作的Save The Children系列珠寶，幫助世界上受困無助的弱勢兒童。Save The Children系列以品牌經典的B.zero1設計為出發，從戒指、手鍊到項鍊等，還有BVLGARI BVLGARI的銀質縞瑪瑙項鍊可供選擇。品牌每售出一款系列作品，即捐出75美元的善款。在過去13年間，寶格麗共捐贈了超過1億美元的善款，在教育、消除貧窮、青年賦權與緊急救援等4項關鍵領域，惠及全球超過200萬名的弱勢兒童。
同時，寶格麗亦提供一系列彌足珍貴的經典腕表與包款作品，以象徵蓬勃生命力量的綠色，為全天下的母親獻上祝福。自70年代起就風靡全球的Serpenti系列，以高辨識度的纏繞設計，能貼心陪伴母親每一刻珍貴時光。從馳名靈蛇中蛻變出、設計年輕活潑的Serpenti Forever包款，點綴標誌蛇頭，亦是一年一度母親節送禮的絕佳選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言