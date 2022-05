My wish for you寶格麗與救助兒童會 母親節獻祝福

一份關心、一個笑容、一個擁抱、一雙支持引領心愛孩子成長茁壯的手。這些,都是母親們對孩子們所展現出來滿懷意義的溫暖姿態。簡單的小動作,卻代表著無限偉大的意義。長期支持救助兒童會(Save The Children)義大利精品品牌寶格麗(BVLGARI),在2022年5月8日的母親節當日,將於寶格麗官方平台上播出救助兒童會合作的「My wish for you」的形象影片,從孩子的視角傳達出母親與孩子們深切的親密羈絆,向天下偉大的母親們致意。

除動人影片,所有人都能以實際的行動參與慈善:在母親節為最親愛的媽媽獻上一枚寶格麗與救助兒童會合作的Save The Children系列珠寶,幫助世界上受困無助的弱勢兒童。Save The Children系列以品牌經典的B.zero1設計為出發,從戒指、手鍊到項鍊等,還有BVLGARI BVLGARI的銀質縞瑪瑙項鍊可供選擇。品牌每售出一款系列作品,即捐出75美元的善款。在過去13年間,寶格麗共捐贈了超過1億美元的善款,在教育、消除貧窮、青年賦權與緊急救援等4項關鍵領域,惠及全球超過200萬名的弱勢兒童。