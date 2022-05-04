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My wish for you寶格麗與救助兒童會 母親節獻祝福

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
寶格麗與救助兒童會將愛轉化為全新的「My wish for you」系列，於母親節獻上祝福。圖／寶格麗提供
寶格麗與救助兒童會將愛轉化為全新的「My wish for you」系列，於母親節獻上祝福。圖／寶格麗提供

一份關心、一個笑容、一個擁抱、一雙支持引領心愛孩子成長茁壯的手。這些，都是母親們對孩子們所展現出來滿懷意義的溫暖姿態。簡單的小動作，卻代表著無限偉大的意義。長期支持救助兒童會（Save The Children）義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI），在2022年5月8日的母親節當日，將於寶格麗官方平台上播出救助兒童會合作的「My wish for you」的形象影片，從孩子的視角傳達出母親與孩子們深切的親密羈絆，向天下偉大的母親們致意。

除動人影片，所有人都能以實際的行動參與慈善：在母親節為最親愛的媽媽獻上一枚寶格麗與救助兒童會合作的Save The Children系列珠寶，幫助世界上受困無助的弱勢兒童。Save The Children系列以品牌經典的B.zero1設計為出發，從戒指、手鍊到項鍊等，還有BVLGARI BVLGARI的銀質縞瑪瑙項鍊可供選擇。品牌每售出一款系列作品，即捐出75美元的善款。在過去13年間，寶格麗共捐贈了超過1億美元的善款，在教育、消除貧窮、青年賦權與緊急救援等4項關鍵領域，惠及全球超過200萬名的弱勢兒童。

同時，寶格麗亦提供一系列彌足珍貴的經典腕表與包款作品，以象徵蓬勃生命力量的綠色，為全天下的母親獻上祝福。自70年代起就風靡全球的Serpenti系列，以高辨識度的纏繞設計，能貼心陪伴母親每一刻珍貴時光。從馳名靈蛇中蛻變出、設計年輕活潑的Serpenti Forever包款，點綴標誌蛇頭，亦是一年一度母親節送禮的絕佳選擇。

BVLGARI Save The Children系列銀質黑陶瓷項鍊，約19,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children系列銀質黑陶瓷項鍊，約19,500元。圖／寶格麗提供
寶格麗與救助兒童會將愛轉化為全新的「My wish for you」系列，於母親節獻上祝福。圖／寶格麗提供
寶格麗與救助兒童會將愛轉化為全新的「My wish for you」系列，於母親節獻上祝福。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever乳蛋白石色水蛇皮皮夾，約26,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever乳蛋白石色水蛇皮皮夾，約26,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI精鋼與玫瑰金腕表，約26萬4,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI精鋼與玫瑰金腕表，約26萬4,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children系列銀質黑陶瓷戒指，17,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children系列銀質黑陶瓷戒指，17,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI TUBOGAS玫瑰金精鋼雙圈鑲鑽腕表，約57萬9,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI TUBOGAS玫瑰金精鋼雙圈鑲鑽腕表，約57萬9,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever祖母綠色小牛皮皮夾，約21,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever祖母綠色小牛皮皮夾，約21,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children系列銀質縞瑪瑙與紅寶石項鍊，約24,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children系列銀質縞瑪瑙與紅寶石項鍊，約24,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever祖母綠色小牛皮肩背包，約78,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever祖母綠色小牛皮肩背包，約78,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children系列銀質黑陶瓷手鍊，約18,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children系列銀質黑陶瓷手鍊，約18,600元。圖／寶格麗提供

母親節 品牌

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