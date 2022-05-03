新一代設計展實體展又停辦！線上6月1日開展

設計系學生的求學共同記憶「新一代設計展」，今年原訂6月1日至6月4日舉辦，共有59校、131系，超過1萬名學生報名參展，但由於疫情升溫，今（3日）晚宣布本年度再次停辦實體展覽，線上展則維持6月1日開展，將首度增設虛擬展間功能，打造專屬的沉浸式3D擬真展覽。「金點新秀設計獎」也同步改為線上評選。

「新一代設計展」由經濟部及教育部共同指導，經濟部工業局主辦、台灣設計研究院執行，過去兩年受疫情影響，新一代設計展已經兩度採線上展出。由於不受時間、空間或參觀人數的限制，創下展覽效益良好，累計至今已展出7千餘件作品，網站瀏覽量逾4百萬次、媒合數達4千多筆。此外，去年也曾邀請11個來自日本、芬蘭、英國、墨西哥、香港、泰國、馬來西亞、印度的國際頂尖設計院校或設計組織跨海參與展出，讓台灣設計學子透過線上平台與國際優秀青年設計師交流。

經濟部表示，2022新一代設計展停辦實體展覽，線上展覽平台將持續優化，以精彩展示設計新銳的創意作品，並增加更多企業媒合交流機會。因應停辦實體展覽，各校預繳的保證金及水電費用將全額退還，已預購門票的民眾，可憑購買憑證全額退費。