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端午送禮新光三越嚴選5家「必比登餐廳」名粽一次滿足

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越端午節嚴選禮品，可透過15家實體店、App、skm online、skm eats外送、熟客系統、快閃店六大渠道買到。圖／新光三越提供
新光三越端午節嚴選禮品，可透過15家實體店、App、skm online、skm eats外送、熟客系統、快閃店六大渠道買到。圖／新光三越提供

母親節還沒到但百貨送禮腳步已邁向端午節，百貨也發現疫情下讓重要「節日」更具意義，三大節日送禮業績持續提升。新光三越2022端午嚴選禮品，從去年的78款擴增至114款，當中8成初登場、4成獨家選禮，5月4日起線上線下限量預購。團隊並親自走訪台北、台中共5家「米其林指南」必比登推介餐廳，獨家網羅5款必比登推薦餐廳精選好粽，一盒囊括5種名粽，別出心裁的選禮傳達送禮者的心意。

新光三越端午節獨家推出米其林必比登餐廳好粽包括：蔣宋美齡喜愛的「滬舍餘味」、政壇人士最愛的30年老店「陸園」、外觀如同咖啡廳的新台菜餐廳「馨苑小料理」、號稱牛肉麵界的勞斯萊斯「天下三絕」、平價版的鼎泰豐「饕之鄉－李姐的店」，一盒把5種名店口味一次滿足，一盒售價1,100元，限量1千盒。

另外觀察到台灣有600萬蔬食人口，蔬食飲食成為一種新風潮，這回也首度規劃蔬食粽、素粽、神農獎玉蘭花鳳梨等時令果物、世界冠軍興波咖啡等蔬食者推薦禮盒。

端午送禮近年也逐漸跳脫傳統路線，因應民眾對於甜品伴手禮的喜愛，今年新光三越甜品禮盒較去年增加超過7成品項，日本人氣伴手禮獨家推薦如：抹茶控必吃的「普門庵」費南雪、東京香蕉全新口味「牛奶香蕉味巧克力餅乾夾心」、「福砂屋」首次推出原味與巧克力雙口味組合、春節一推出即秒殺的「小倉山莊」，以及日本西東京電車駅銷售冠軍「武藏野」焦糖乳酪蛋糕等獨家販售。

台灣話題伴手禮則首度引進被手搖飲耽誤的甜點「細鳳果茶」獨家推出愛文芒果口味泡芙、一小時秒殺蛋黃酥「台南佳里金葡萄蛋黃酥」、吳寶春特別為新光三越開發的新口味「黑糖不老吐司」等多款獨家禮盒。

為了讓消費者更方便選購，新光三越端午節禮品除了在15家實體店，也可在App、skm online、skm eats外送、熟客系統選購，即日起包括PRESS BUTTER SAND、PABLO、武藏野、果貿吳媽家等人氣伴手禮也陸續在各店推出快閃店登場。

米其林必比登推薦餐廳好粽禮盒1,100元，全台限量1,000盒（獨家、初登場）。圖／新光三越提供
米其林必比登推薦餐廳好粽禮盒1,100元，全台限量1,000盒（獨家、初登場）。圖／新光三越提供
祥和蔬食原味／辣味三杯素粽禮盒1,360元（初登場）。圖／新光三越提供
祥和蔬食原味／辣味三杯素粽禮盒1,360元（初登場）。圖／新光三越提供
東京香蕉牛奶香蕉味巧克力餅乾夾心560元（獨家、初登場）。圖／新光三越提供
東京香蕉牛奶香蕉味巧克力餅乾夾心560元（獨家、初登場）。圖／新光三越提供
吳寶春黑糖不老吐司499元（獨家、初登場）。圖／新光三越提供
吳寶春黑糖不老吐司499元（獨家、初登場）。圖／新光三越提供
福砂屋長崎蛋糕原味&巧克力禮盒1,380元（初登場）。圖／新光三越提供
福砂屋長崎蛋糕原味&巧克力禮盒1,380元（初登場）。圖／新光三越提供
普門庵費南雪8入禮盒555元（初登場）。圖／新光三越提供
普門庵費南雪8入禮盒555元（初登場）。圖／新光三越提供
細鳳果茶愛文芒果泡芙禮盒499元（獨家、初登場）。圖／新光三越提供
細鳳果茶愛文芒果泡芙禮盒499元（獨家、初登場）。圖／新光三越提供
小倉山莊春秋20入鐵盒裝1,110元（獨家）。圖／新光三越提供
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伴手禮 必比登 端午節

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