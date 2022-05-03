冰河三部曲最終章？萬寶Glacier書寫工具 續寫奇蹟美景

冷冽的冰河雖然渺無人跡，但冰河紋路中的不可測、不規則與天然生成，卻是造物主的鬼斧神工。萬寶龍（Montblanc）繼先前發表過Iced Sea腕表、大師傑作Glacier包款皮件後，最新推出以白朗峰（Mont Blanc）誘人冰川美景為靈感的大師傑作Glacier書寫工具，也象徵補上了這美麗冰河版圖的最後一塊拼圖，冷冽而令人動容。

標高4,809公尺的白朗峰峰頂常年低溫，而山上積累的冰河與其紋理，更啟發了萬寶龍Iced Sea腕表與大師傑作Glacier全系列皮件，前者發表於2022鐘表與奇蹟期間，後者則更有王可元、「大霈」李霈瑜在日前搶先配戴，炒熱一波人氣話題。

最新的大師傑作Glacier書寫工具，則嘗試將冰河紋理令人敬畏與欣羨的美麗合而為一，灰藍色和白色調帶出冰河在不同光線時的色彩聯想，同時仿照冰晶體的折射光線效果則出現在Doué和Solitaire兩種款式上；而無論是珍貴樹脂LeGrand、珍貴樹脂Classique、Doué Classique與Solitaire LeGrand，四款皆具有鋼筆、鋼珠筆和原子筆，並將傳說中宛如盤踞於白朗峰北坡的冰河巨龍形象，悉數刻在每款鋼筆的筆尖。