台北火鍋名店「黑武士」、台中必比登「Gubami」百貨首發店進駐新光三越

面對百貨業大環境正處於疫情難關，但新光三越改裝、導入新品牌動作不停歇。信義商圈又有百貨首發美食進駐，台北大安區火鍋名店「黑武士」插旗信義區，進駐新光三越信義新天地A9 6樓將於5月5日開幕。另外，在「台中米其林」獲得必比登推介、主廚陳嵐舒創立的「Gubami牛肉麵」姐妹店「gubami Social」也將進軍台北同樣進駐A9 6樓，上半兩大百貨首發美食加入，讓新光三越信義新天地A9的「深夜食堂」又有美食新話題。

位於台北仁愛路圓環附近的東豐街上的「黑武士麻辣火鍋」，開店至今已40個年頭，主打是許多台港明星的麻辣火鍋愛店，官方粉絲頁就寫著包括周杰倫、阿妹、林志玲、伍佰、王菲等都是座上嘉賓。現在「黑武士麻辣火鍋」走進百貨進駐新光三越A9 6樓，慶祝信義店開幕，5月5日～5月19日推出「買一鍋送一鍋」，活動期間入店用餐任選兩種湯底，其中一種湯底店家招待（招待取其價低之湯底）。

另外，由主廚陳嵐舒創立的「Gubami牛肉麵」曾獲得台中米其林必比登推介，過不久台北饕客即將就近就可吃得到，姐妹店「gubami Social」將進駐新光三越A9 6樓，除了招牌的牛肉麵，主廚也開發許多小點，呼應A9的餐酒館集中地主題，預計5月中下旬開幕。