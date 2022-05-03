不敵兇猛疫情 台北新藝術博覽會宣布延期至八月

原訂於5月12日至16日於世貿一館舉辦的「2022台北新藝術博覽會」，因新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，考量避免群聚效應、兼顧參展藝術家的權益，主辦單位決議延到8月5日至8日於台北世貿一館舉辦。。

以不斷突破、創新為創辦理念的「台北新藝術博覽會（Art Revolution Taipei）」，2021年走向NFT加密藝術創作。於4月9日至4月17日松山文創園區的預展，讓大家率先體驗了「NFT‧元宇宙」的藝術虛擬世界，正式展覽則延至8月5日至8日舉辦。主辦單位指出，炎炎夏日，希望提供愛藝者一場別開生面又參觀無虞的NFT元宇宙藝博會。

台北新藝術博覽會指出，凡持有貴賓邀請函及A.R.T.之友電子票券，未來仍可持憑證於展覽期間入場參觀。展覽訊息若有更新，請以官網公布為準，官網網址：www.arts.org.tw。