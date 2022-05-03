Lenovo X PChome 24h購物多款平板限時優惠55折起

Lenovo今年與PChome 24h購物深度合作，除了首度引進全新P系列高階平板，更攜手推出母親節特惠活動。即日起至5月31日止，PChome 24h購物推出多款Lenovo平板限時優惠下殺55折起，5月底前在限定賣場刷指定信用卡再享最高12%回饋，購買指定P系列機種後於官網登錄還可獲得價值5,990元的原廠鍵盤，贈品數量有限、送完為止。

輕薄高效的Lenovo Tab P12 Pro，具備TÜV Rheinland全域護眼認證的12.6吋2K AMOLED Dolby Vision™大螢幕，與強大的Qualcomm®Snapdragon™ 870八核心處理器，兼顧家庭影音娛樂與工作效能；附贈的觸控筆Precision Pen 3支援無線遙控簡報功能，原廠鍵盤可連接平板或是做為外接藍牙鍵盤使用，滿足多元需求。

Lenovo Tab P12 Pro母親節活動價24,990元（不含選購性配件），PChome 24h購物獨家線上現貨首賣，即日起至5月31日於PChome 24h購物下單Lenovo Tab P12 Pro、刷指定信用卡有機會享最高12%回饋；6月30日前購買Lenovo Tab P12 Pro平板並上Lenovo官網登錄，即可獲得市值5,990元的原廠鍵盤，而透過Lenovo官網旗艦店預購則可獲得指定螢幕65折優惠券，贈品數量有限、送完為止。

Lenovo Tab P11 Pro擁有支援Dolby Vision™的 11.5 吋2K OLED螢幕，搭配四個JBL®喇叭和Dolby Atmos® 360度聲幕效果®，追劇也享有劇院等級的視覺響宴，並搭載全新晶片節能技術的15小時超強續航力，盒內附贈的Lenovo精準感壓筆（Precision Pen 2），PChome 24h購物母親節活動價16,990元。