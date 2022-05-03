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Lenovo X PChome 24h購物多款平板限時優惠55折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Lenovo攜手PChome 24h購物慶祝母親節，多款平板限時優惠55折起。圖／Lenovo提供
Lenovo攜手PChome 24h購物慶祝母親節，多款平板限時優惠55折起。圖／Lenovo提供

Lenovo今年與PChome 24h購物深度合作，除了首度引進全新P系列高階平板，更攜手推出母親節特惠活動。即日起至5月31日止，PChome 24h購物推出多款Lenovo平板限時優惠下殺55折起，5月底前在限定賣場刷指定信用卡再享最高12%回饋，購買指定P系列機種後於官網登錄還可獲得價值5,990元的原廠鍵盤，贈品數量有限、送完為止。

輕薄高效的Lenovo Tab P12 Pro，具備TÜV Rheinland全域護眼認證的12.6吋2K AMOLED Dolby Vision™大螢幕，與強大的Qualcomm®Snapdragon™ 870八核心處理器，兼顧家庭影音娛樂與工作效能；附贈的觸控筆Precision Pen 3支援無線遙控簡報功能，原廠鍵盤可連接平板或是做為外接藍牙鍵盤使用，滿足多元需求。

Lenovo Tab P12 Pro母親節活動價24,990元（不含選購性配件），PChome 24h購物獨家線上現貨首賣，即日起至5月31日於PChome 24h購物下單Lenovo Tab P12 Pro、刷指定信用卡有機會享最高12%回饋；6月30日前購買Lenovo Tab P12 Pro平板並上Lenovo官網登錄，即可獲得市值5,990元的原廠鍵盤，而透過Lenovo官網旗艦店預購則可獲得指定螢幕65折優惠券，贈品數量有限、送完為止。

Lenovo Tab P11 Pro擁有支援Dolby Vision™的 11.5 吋2K OLED螢幕，搭配四個JBL®喇叭和Dolby Atmos® 360度聲幕效果®，追劇也享有劇院等級的視覺響宴，並搭載全新晶片節能技術的15小時超強續航力，盒內附贈的Lenovo精準感壓筆（Precision Pen 2），PChome 24h購物母親節活動價16,990元。

採用全金屬機身的Lenovo Tab M10系列平板，配備經Dolby Atmos®專業調教的喇叭，以及最高支援10.3吋FHD高畫質螢幕，內建的「兒童模式」提供多種有趣益智內容，更能透過管理使用時限與護眼技術加強保護孩童眼部健康。此外，M10 FHD Plus（第2代）與親子天下合作限量贈送「親子天下有聲故事書」1個月免費體驗序號。活動期間，於PChome 24h購物購買Lenovo Tab M10系列平板最高可享55折優惠，Lenovo Tab M10 HD活動價3,888元，Lenovo Tab M10 FHD Plus（第2代）活動5,990元並加贈原廠專屬皮套。

Lenovo Tab M10 FHD Plus（第2代）於PChome 24h購物母親節活動下殺66折，限量加贈親子天下有聲書1個月免費體驗序號。圖／Lenovo提供
Lenovo Tab M10 FHD Plus（第2代）於PChome 24h購物母親節活動下殺66折，限量加贈親子天下有聲書1個月免費體驗序號。圖／Lenovo提供
Lenovo Tab P11 Pro具備劇院等級影音規格、15小時長效續航力，PChome 24h購物母親節享77折優惠。圖／Lenovo提供
Lenovo Tab P11 Pro具備劇院等級影音規格、15小時長效續航力，PChome 24h購物母親節享77折優惠。圖／Lenovo提供
即日起至5月31日於PChome 24h購物下單Lenovo Tab P12 Pro，刷指定信用卡有機會享最高12%回饋。圖／Lenovo提供
即日起至5月31日於PChome 24h購物下單Lenovo Tab P12 Pro，刷指定信用卡有機會享最高12%回饋。圖／Lenovo提供
6月30日前購買Lenovo Tab P12 Pro平板並上官網登錄，即可獲得限量原廠鍵盤，送完為止。圖／Lenovo提供
6月30日前購買Lenovo Tab P12 Pro平板並上官網登錄，即可獲得限量原廠鍵盤，送完為止。圖／Lenovo提供
Lenovo Tab M10 HD於PChome 24h購物母親節活動優惠4千元有找。圖／Lenovo提供
Lenovo Tab M10 HD於PChome 24h購物母親節活動優惠4千元有找。圖／Lenovo提供

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