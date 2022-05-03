家樂福母親節全台門市消費免費送3.1萬組葉黃素、面膜

近期疫情升溫，居家防疫最辛苦的就是媽媽了，母親節無法出門大肆慶祝，更要為媽媽送上貼心禮，療癒媽媽的心。家樂福於5月8日母親節當天，於量販及超市消費不限金額，就可以憑消費發票至消費量販門市領取葉黃素飲1瓶，單店限量100瓶，或超市門市領取「我的心機」面膜1片，單店限量100片，全台預計送出超過3.1萬個，讓媽媽健康又美麗。

家樂福即日起推出「玩美媽咪」檔期，推出「美型家電、吃的美麗、玩美送禮」等3大母親節提案，美型家電主打鍋具、吹風機、吸塵器，首推Iris鑽石塗層不沾鍋鍋具3件組，原價1,988元，特價1,299元，全台限量2,000組，會員購買鍋具產品，每滿1,500元再送150元現金折價券；吃的美麗則以補品禮盒為主，其中李時珍養氣人參精華飲、華齊堂雪蛤燕窩飲禮盒更推出買1送1超殺優惠；玩美送禮以「媽媽紓壓系列」最受歡迎，這次家樂福與輝葉全系列商品推出多項的優惠，包含女神徐若瑄代言的「追夢椅」，推出低於市價7折的71,666元優惠，再享24期零利率，另外，輝葉MiniV美型口袋按摩槍4段變速讓媽媽隨身攜帶，也只要市價6折2,970元。