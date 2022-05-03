Met Gala「人形天鵝」Fredrik Robertsson 戒指藏巧思

每年在紐約大都會博物館舉辦的Met Gala堪稱時尚產業一年一度的盛會，2022年活動甫於5月2日晚間美國時間舉辦，除了名人、明星吸睛，如何以華麗珠寶造型搭配高級訂製服，更是風格上脫穎而出的重要關鍵。

美國超模Amber Valletta是Meta Gala的常客，今年她以一身金配戴了歷峰集團（Richemont）旗下義大利品牌Buccellati的高級珠寶，其洋裝上半身的V型輪廓與百褶長裙原本就散發強大氣場，加上黃金鑲嵌珠寶項鍊、金色八角形手拿包與寬窄不一、多層次搭配的Macri系列黃金手鐲，華麗而不俗豔，值得熱愛黃金與多層次穿搭的人參考。

瑞典男星Fredrik Robertsson雖被誤認為美國男演員Jared Leto，但化作「人形天鵝」的超狂造型卻搏得超高吸睛度，由荷蘭高級訂製設計師為他打造的這套服裝，無數筆直、排列曼妙的銀色裝飾，讓人聯想到鳥禽類優美的羽翼，而他也在身上巧妙藏入寶詩龍（Boucheron）的三只Quatre Black戒指與兩只Cypris系列天鵝戒指。