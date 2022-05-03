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推動惜食受肯定！全家便利商店再獲遠見CSR社會創新獎

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店以獨創的惜食改善方案「友善地圖」及「友善食光」，榮獲第18屆《遠見雜誌》企業社會責任（CSR）獎「社會創新組」首獎，為社會創新組中首次奪魁的零售通路品牌。圖／全家便利商店提供
全家便利商店以獨創的惜食改善方案「友善地圖」及「友善食光」，榮獲第18屆《遠見雜誌》企業社會責任（CSR）獎「社會創新組」首獎，為社會創新組中首次奪魁的零售通路品牌。圖／全家便利商店提供

全家便利商店被譽為「最會創新的便利商店」，積極透過科技應用，對應社會趨勢並滿足消費者需求。去年全家便利商店以「不簡單的簡單革命Clean Label食品少添加」首次獲得遠見CSR社會創新獎，今年再以獨創的惜食改善方案「友善食光」及「友善地圖」，榮獲第18屆《遠見雜誌》企業社會責任（CSR）獎「社會創新組首獎」，評審團更直指，全家便利商店獲獎關鍵在於本身活用科技、設計出創新的消費者惜食方案，更帶動其他業者投入、有效促成產業變革，具長期發展潛力，而成為遠見CSR社會創新獎中首次奪魁的零售通路品牌。

全家便利商店永續發展委員會暨管理本部本部長李建興表示，2019年全家便利商店率通路業界之先，以時控條碼結合時間定價推出「友善食光」，鮮食到期前7小時即享7折優惠，而下午5點的晚餐惜食時段更是符合消費者需求，進而提高即期鮮食銷售機會。

此外，更從「生產製程、訂購系統、商品擴增」3路逐步革新：生產製程部份，由過往預測生產變「接單生產」，降低供需差異，同時透過商品溫層轉移、配方調整等方式，延長商品保存期限；訂購系統導入AI智能協助鮮食精準訂購；商品擴增則擴大友善食光涵蓋範圍，從既有鮮食擴大至生鮮蔬果，今年有300間店舖現做熟食區商品、部分店家原型水果加入友善食光行列，總計超過400支商品適用友善食光機制，進而達到每月減少350噸食物浪費的成果，相當於為地球減少10萬多公斤的碳排量。

去年於會員App中推出「友善地圖」的獨家功能，透過庫存動態系統結合手機即時定位，提供會員「即時定位」、「收藏店舖」、「單品搜尋」等3大功能，一鍵查詢各店友善食光的商品與數量；同時，鮮食動態庫存系統亦可協助店舖人員加速挑出友善食光商品加以貼標。自「友善地圖」推出後，每月皆超過百萬次點擊使用，累積200萬名會員愛用者，增加潛在報廢食品40%的銷售機會。

根據全家便利商店內部資料統計，超過200萬的會員都是友善食光的使用者，以實際行動響應惜食。全家便利商店5月4日至5月17日於App推出「友善集章加倍贈」、「抽萬元購物金」雙重活動。

「作伙呷友善，全家齊種樹」為深受會員喜愛的App集章活動，首波活動在一個月內促成近200萬份友善食光商品被購買，全家便利商店也將在上半年於基隆潮境公園種下1,000棵樹。5月4日至5月17日「友善集章加倍贈」期間，購買友善食光商品所獲積分將翻倍，9月20日前會員共同集滿達1,100萬積分，將再種下1,000棵樹。同步推出抽獎活動，會員每購買1份友善食光商品即獲得1次抽獎機會，預計抽出3名會員，每名可獲得全家便利商店1萬元購物金。

全家便利商店致力以通路角色響應聯合國永續發展目標，希冀透過「在地小農與社企採購」、「Clean Label食品少添加」、「剩食不浪費」等3大面向與社會互動，實踐「公平共好的產銷生態圈」的企業永續理念。

全家便利商店「友善食光」到期前7小時享7折優惠，響應友善食光的品項包含鮮食、生鮮蔬果及部分店家的現做熟食與原型水果。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「友善食光」到期前7小時享7折優惠，響應友善食光的品項包含鮮食、生鮮蔬果及部分店家的現做熟食與原型水果。圖／全家便利商店提供
全家便利商店鮮食動態庫存系統協助店員加速挑出友善食光商品加以貼標，有效降低店員勞務及遺漏可能性，成推動友善食光發展關鍵助力。圖／全家便利商店提供
全家便利商店鮮食動態庫存系統協助店員加速挑出友善食光商品加以貼標，有效降低店員勞務及遺漏可能性，成推動友善食光發展關鍵助力。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「友善食光」適用品項從鮮食全品項、逐步擴大至生鮮蔬果，今年再納入300間店舖現做熟食區部分商品、部分店家原型水果，總計超過400支商品適用友善食光機制。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「友善食光」適用品項從鮮食全品項、逐步擴大至生鮮蔬果，今年再納入300間店舖現做熟食區部分商品、部分店家原型水果，總計超過400支商品適用友善食光機制。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於會員App獨創「友善地圖」功能，讓消費者響應惜食更省時省力。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於會員App獨創「友善地圖」功能，讓消費者響應惜食更省時省力。圖／全家便利商店提供
5月4日自5月17日購買全家便利商店任一友善食光商品，即可於App中加倍獲得個人積分兩分。目標在9月20日前募集1,100萬會員積分，全體集章進度可於全家便利商店會員App中的集章趣查看。圖／全家便利商店提供
5月4日自5月17日購買全家便利商店任一友善食光商品，即可於App中加倍獲得個人積分兩分。目標在9月20日前募集1,100萬會員積分，全體集章進度可於全家便利商店會員App中的集章趣查看。圖／全家便利商店提供

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