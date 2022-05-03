攜手亞洲50大酒吧 義大利餐廳PASTA & CO. 5/6試營運

全新PASTA & CO.是由曾在紐約多家米其林星級餐廳修業的美籍台裔主廚呂學明（Timothy）打造，結合新美式風格義大利料理餐廳及市集之全新品牌。旗艦店座落松江南京商圈，140坪開闊空間包含新美式風格義大利料理餐廳、義饗市集、咖啡館與製麵室四個場域，預定5月6日起試營運，5月24日正式開幕。

在PASTA & CO.除了令人期待的義大利麵、當代料理手法結合義式料理元素所呈現的創意美饌之外，更與華人雞尾酒教父、三屆世界調酒大賽冠軍及多次蟬聯世界、亞洲五十大酒吧的Indulge Bistro創辦人王偉勳（Aki）合作，推出6款輕鬆佐餐的開胃調酒；甜點則與人氣法式甜點1789 Café Pâtisserie 合作，由創辦人暨主廚Cyrille，設計結合美義國民美食元素的視覺系打卡甜點，美味吸睛。

義饗市集提供每日製作的各式新鮮義大利麵，另有麵包、起司、義大利進口橄欖油、酒醋、精選葡萄酒、新鮮黑松露、松露製品、臘腸、火腿、麵包、Liquid Art飲識液術的瓶裝調酒…等，客人品享完美味餐點後，可輕鬆一站購足所需食材，在家亦能復刻主廚好手藝。

PASTA & CO.的核心理念，是提供價格親民、美味優質（Quality, Accessibility, Affordability）的新美式義大利料理，行政主廚兼創辦人呂學明認為，真正偉大的廚師，並非只會使用昂貴食材呈現美味料理，能運用麵粉、蛋、水這三種平凡材料，透過廚藝、時間及料理初心成就超凡美味的義大利麵，才是真正令人難忘感動的美食。

PASTA & CO.主打新鮮義大利麵，使用杜蘭小麥粉、00號麵粉、雞蛋、水揉製麵糰，帶有獨特Q彈口感與嚼勁，加入天然食材賦予繽紛多樣色彩並添隱味，經手擀及製麵機製成如彎管、蜂巢、水管、雞冠、麵餃、吸管、圓粗、鳥巢寬麵等形色繽紛的麵體，搭配不同醬料加乘美味。

主廚由自己愛吃的宮保雞丁發想，「焗烤宮保彎管麵」融合花椒麵包粉、香脆辣椒、烤花生、蒜酥等「宮保」元素，呈現麻香酸辣川菜滋味。「雞肉鴨肝慕斯餃」將美國常見家常菜瑪沙拉雞肉解構，自製麵餃包入雞肉慕斯及鴨肝，襯以義大利瑪沙拉酒及乾香菇烹製醬汁，洋溢果香與蕈菇濃郁香氣。

以酸種麵包概念發酵麵糰製成的「酸種番茄麵」，佐一整顆炸至金黃的布拉塔起司，為經典番茄義大利麵注入新意。大量蝦高湯與香草造就鮮味十足的「鮮蝦番紅花鳥巢麵」，地中海辣甜椒醬增添微酸香燻辣亮點。

「煙燻南瓜臘腸水管麵」水管麵帶有枸杞亮橘與幽香，墨西哥煙燻辣椒、義大利卡拉布里臘腸的燻辣鹹香搭佐酸奶完美平衡。「開心果青醬蜂巢麵」以菠菜及有機螺旋藻粉賦予蜂巢麵天然翠綠，青醬融合開心果、羅勒、蒜頭、起司濃郁飽滿香氣，拌入焦化奶油百里香油醋及香草、堅果，多層次風味層層堆疊。「松露奶油吸管麵」以經典奶油胡椒口味義大利麵融入黑松露醬與白松露油增添濃郁馨香，吸管麵沾附濃醬，佐現刨新鮮黑松露，香氣滿盈口感絕佳。「番茄奶油雞冠麵」番茄紅雞冠麵與酸香濃郁番茄奶油醬、風乾番茄的濃縮果香、及絲綢起司柔滑奶香帶給味蕾清新體驗。

從小在美國紐約成長的呂學明，更將多款義式經典美食融入創意及兒時回憶，呈現獨特風味。「義式炸餡餅」Panzerotti是義大利中南部庶民美食，也是呂學明小時候媽媽上班前為他準備的美國微波食品HOT POCKET，彷彿一整個披薩翻轉對折酥炸，濃香飽足，沾特調辣蜂蜜醬甜辣夠味。

「紹興酒香脆皮豬肉卷」Porchetta為源自義大利中部的傳統節慶烤豬肉料理，主廚以紹興酒醃製豬五花及小里肌賦予熟悉亞洲風味，經過四天醃漬風乾再慢烤至金黃酥香，佐焦糖魚露醬鹹甜酸鮮平衡肉卷豐腴。

經典美式義大利家常菜「酸甜烤雞」微稠酸甜醬汁裹覆香嫩烤雞腿，醃漬香蕉辣椒特有的酸辣昇華烤雞美味。

◎PASTA & CO.

．地址：台北市南京東路三段9號 （捷運松江南京站，步行約5分鐘）

．餐廳區營業時間：午餐11:00～15:00（最後點餐14:45）；晚餐17:00～23:00（最後點餐21:45）

．咖啡區營業時間:08:00～23:00

．inline訂位: https://reurl.cc/VD3xbR