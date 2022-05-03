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金卡達珊cos夢露、海莉比柏cos傑瑞霍爾！完成度在珠寶

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
海莉比柏配戴的Tiffany的鑽石耳環。圖／Tiffany提供
海莉比柏配戴的Tiffany的鑽石耳環。圖／Tiffany提供

2022年的紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala），號稱「時尚界的奧斯卡」在經歷疫情動盪兩年後，回歸傳統，於 5 月的第一個星期一在紐約舉行，今年主題為「In America：An Anthology of Fashion」，聚焦美國，因此扮演（cosplay）美國歷史上經典形象人物是不少人呼應主題的方式。超級名人金卡達珊（Kim Kardashian）穿馬麗蓮夢露當年經典形象照上的金色性感禮服，成為熱門話題，梳得乾淨整齊的髮型，配上三排鑽石垂墜耳環，比夢露更顯得洗鍊自信。

另一位傳神扮演經典人物的是小賈斯丁的辣妻海莉比柏（Hailey Bieber），一身雪白的駝鳥羽毛讓人想起米克傑格的辣妻、80年代超模傑瑞霍爾（Jerry Hall）。海莉比柏則為這身裝扮配上Tiffany的鑽石耳環、戒指、手鍊，優雅又貴氣。

值得注意的是，今年許多時尚女星都選了配戴短頸鍊，復古但又時髦的風格是讓人想起「大亨小傳」中20年代的美國時尚：怪奇比莉（Billie Eilish）配戴的復古風格Leighton鑽石頸鍊，因為「Euphoria」爆紅的女星莫德阿帕托（Maude Apatow）也以多層次的卡地亞鑽石頸鍊襯托黑色禮服和復古捲髮，美國的超級YouTuber Emma Chamberlain則是直接配戴上卡地亞的骨董頸鍊和冠冕。

亞洲代表包括氣勢當紅不可擋的「媽的多重宇宙」楊紫瓊以及首度亮相Met Gala的鄭浩妍。楊紫瓊一身薄荷綠的禮服是由尼泊爾裔的紐約設計Prabal Gurung打造，因此珠寶也配搭了由Prabal Gurung和TASAKI合作的款式，項鍊的長度和禮服搭配得天衣無縫。身為路易威登（Louis Vuitton）的代言人，鄭浩妍除了服裝連身上的高級珠寶也都來自路易威登，碩大的黑色蛋白石擁有華麗的藍綠色遊彩，為年輕活潑的造型增添端莊貴氣。

楊紫瓊配戴Prabal Gurung和TASAKI合作的珠寶出席2022 Met Gala紅毯。圖／摘自IG @metgalaofficial
楊紫瓊配戴Prabal Gurung和TASAKI合作的珠寶出席2022 Met Gala紅毯。圖／摘自IG @metgalaofficial
Emma Chamberlain配戴卡地亞的骨董頸鍊和冠冕。圖／摘自IG @metgalaofficial
Emma Chamberlain配戴卡地亞的骨董頸鍊和冠冕。圖／摘自IG @metgalaofficial
海莉比柏配戴的Tiffany Victoria® 鑽石手鍊。圖／Tiffany提供
海莉比柏配戴的Tiffany Victoria® 鑽石手鍊。圖／Tiffany提供
海莉比柏配戴的Tiffany鑽戒。圖／Tiffany提供
海莉比柏配戴的Tiffany鑽戒。圖／Tiffany提供
鄭浩妍配戴路易威登高級珠寶出席2022 Met Gala紅毯。圖／摘自IG @metgalaofficial
鄭浩妍配戴路易威登高級珠寶出席2022 Met Gala紅毯。圖／摘自IG @metgalaofficial
鄭浩妍配戴的路易威登鑽石手鍊。圖／路易威登提供
鄭浩妍配戴的路易威登鑽石手鍊。圖／路易威登提供
鄭浩妍配戴的路易威登BRAVERY系列高級珠寶Céleste蛋白石耳環。圖／路易威登提供
鄭浩妍配戴的路易威登BRAVERY系列高級珠寶Céleste蛋白石耳環。圖／路易威登提供
金卡達珊配戴出席2022 Met Gala紅毯。圖／摘自IG @metgalaofficial
金卡達珊配戴出席2022 Met Gala紅毯。圖／摘自IG @metgalaofficial
女星配戴不同風格的珠寶出席2022年的Met Gala。圖／摘自IG @metgalaofficial
女星配戴不同風格的珠寶出席2022年的Met Gala。圖／摘自IG @metgalaofficial
女星莫德阿帕托配戴卡地亞珠寶出席2022 Met Gala紅毯。圖／摘自IG @metgalaofficial
女星莫德阿帕托配戴卡地亞珠寶出席2022 Met Gala紅毯。圖／摘自IG @metgalaofficial
鄭浩妍配戴的路易威登BRAVERY系列高級珠寶Céleste蛋白石戒指。圖／路易威登提供
鄭浩妍配戴的路易威登BRAVERY系列高級珠寶Céleste蛋白石戒指。圖／路易威登提供
海莉比柏配戴Tiffany的鑽石耳環、戒指、手鍊出席2022 Met Gala紅毯。圖／摘自IG @metgalaofficial
海莉比柏配戴Tiffany的鑽石耳環、戒指、手鍊出席2022 Met Gala紅毯。圖／摘自IG @metgalaofficial

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