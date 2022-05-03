金卡達珊cos夢露、海莉比柏cos傑瑞霍爾！完成度在珠寶

2022年的紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala），號稱「時尚界的奧斯卡」在經歷疫情動盪兩年後，回歸傳統，於 5 月的第一個星期一在紐約舉行，今年主題為「In America：An Anthology of Fashion」，聚焦美國，因此扮演（cosplay）美國歷史上經典形象人物是不少人呼應主題的方式。超級名人金卡達珊（Kim Kardashian）穿馬麗蓮夢露當年經典形象照上的金色性感禮服，成為熱門話題，梳得乾淨整齊的髮型，配上三排鑽石垂墜耳環，比夢露更顯得洗鍊自信。

另一位傳神扮演經典人物的是小賈斯丁的辣妻海莉比柏（Hailey Bieber），一身雪白的駝鳥羽毛讓人想起米克傑格的辣妻、80年代超模傑瑞霍爾（Jerry Hall）。海莉比柏則為這身裝扮配上Tiffany的鑽石耳環、戒指、手鍊，優雅又貴氣。

值得注意的是，今年許多時尚女星都選了配戴短頸鍊，復古但又時髦的風格是讓人想起「大亨小傳」中20年代的美國時尚：怪奇比莉（Billie Eilish）配戴的復古風格Leighton鑽石頸鍊，因為「Euphoria」爆紅的女星莫德阿帕托（Maude Apatow）也以多層次的卡地亞鑽石頸鍊襯托黑色禮服和復古捲髮，美國的超級YouTuber Emma Chamberlain則是直接配戴上卡地亞的骨董頸鍊和冠冕。