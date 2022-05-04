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鐵達尼號音樂會9月登場 早鳥優惠本周截止

聯合新聞網 / 聯合數位文創
「鐵達尼號音樂會」9月開演，早鳥優惠最低八五折只到本周五。圖／聯合數位文創提供
「鐵達尼號音樂會」9月開演，早鳥優惠最低八五折只到本周五。圖／聯合數位文創提供

電影鐵達尼號」堪稱世紀經典，目前是電影賣座排行榜最「資深」的電影作品，今年九月「鐵達尼號電影音樂會」也即將在台北開演，是台灣首度以高規格呈現的鐵達尼號主題音樂會，早鳥優惠八五折只到本周，有興趣的觀眾把握機會購票。

電影「鐵達尼號」配樂由好萊塢電影音樂家詹姆斯．霍納一手打造，獲獎無數，更創下成本最高電影、票房最高的劇情片等十項金氏世界紀錄，在全球影史地位難以取代，今年正好為鐵達尼號沉船事件一一Ｏ周年，也是電影「鐵達尼號」的廿五周年，聯合數位文創選擇在這意義非凡的一年，重現這位傳奇人物的曠世鉅作，音樂會全程播映完整電影劇情，由台北愛樂管絃樂團與台北愛樂合唱團現場演出，更首度破天荒邀請鐵達尼號電影原聲帶的愛爾蘭風笛樂手「艾瑞克·瑞格勒」，及來自英國的知名女高音「愛麗絲·扎瓦茲基」，搭配八百吋超大螢幕，百分之百還原電影經典，堪稱規格最高的電影音樂會。「鐵達尼號音樂會」僅此一場，早鳥優惠最低八五折只到本周五，還沒購票的觀眾把握機會購票入場。

由聯合數位文創主辦之「鐵達尼號 電影音樂會」九月九日在台北流行音樂中心演出，早鳥限時優惠八五折開跑，購票請上 udn售票網，或洽客服專線（02）77216958#2。

電影 鐵達尼號 音樂會

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