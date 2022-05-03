7-ELEVEN「i預購、i划算」擴大商品結構！全天線上訂門市取

疫情催生宅食經濟，7-ELEVEN「i預購」4月瀏覽人次較上月成長兩成以上，觀察到民眾居家儲糧需求倍增，即日起於6,400家7-ELEVEN門市據點與「i預購」、「i划算」串聯，推出居家補給箱、日用品量販優惠，備足日常蔬菜水果蛋品與營養品，更為減少到餐廳聚餐的民眾提供人氣甜點等，滿足全時段線上訂、門市取的低接觸消費需求。

7-ELEVEN表示，「i預購」積極掌握居家防疫商機，4月疫情升溫後，進站瀏覽人次較上月成長兩成以上，除了日用品、飲料、生鮮、冷凍調理食品銷售持續暢銷外，隨著居家上班及遠距教學人數增加，也帶動3C家電、居家娛樂商品業績穩健成長，帶動整體業績較去年同期成長近兩成。此外，為滿足居家民眾對烘焙商品的渴望，「i預購」平台販售多款冷凍麵包，精選昂舒巴黎精品烘焙、長榮空廚等知名品牌，推出人氣甜點、麵包、吐司等多入數組合。

門市「i划算」群組推出在地當季新鮮水果、單包產銷履歷蔬菜，主打在家也能一指團購，其中3月起人氣熱銷商品「網紋洋香瓜」已銷售近萬組，更帶動相關類別業績翻倍成長。自5月2日起也將推出「香濃古早味土芒果」、「新鮮族有機鮮採鳳梨」等當季水果，線上購物平台「i預購」也上架台塑有機農場、新鮮族等知名品牌「蔬果箱」，依單身、小家庭等客層規畫獨家販售5種規格，一箱可購足多樣生鮮蔬菜、蛋品等居家必備食材，全程低溫新鮮配達門市。同步販售宅配到府的箱購水果，7-ELEVEN引進世界各地的高級水果空運進口，如日本愛媛蜜柑、紐西蘭奇異果等，一指下單即可宅配到家。

7-ELEVEN門市即日起至5月31日推出「居家補給箱5日份/7日份」，包括零食餅乾、泡麵罐頭、飲品、營養品等一應俱全，除了方便即食的統一麵肉燥風味5入裝，還特別加入「利捷維有效維生素D3」等營養補充品，可透過「i預購」或「i划算」下單並於門市取貨。

此外，7-ELEVEN觀察近一個月因宅家時間提升，在家享用早餐機會增加，帶動家庭號鮮奶、飲品類別業績平均成長近3成，以住宅區門市成長最顯著。5月31日前每周五、六、日加碼舉辦「瑞穗鮮乳2,000ml」特價169元優惠；5月4日起統一家庭號飲品享單瓶9折，包括統一AB優酪乳、統一陽光豆漿等皆可享優惠。同步更推出多入組飲料享最低66折起優惠，包括「泰山八寶粥375ml」6入組特價159元，「愛之味油切分解茶590ml」4入組特價98元等。