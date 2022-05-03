快訊

過去數萬人踩踏今封城逾1個月 上海外灘「長草」畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7-ELEVEN「i預購、i划算」擴大商品結構！全天線上訂門市取

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN門市即日起至5月31日推出「居家補給箱」，包括零食餅乾、泡麵罐頭、飲品、營養品等一應俱全。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市即日起至5月31日推出「居家補給箱」，包括零食餅乾、泡麵罐頭、飲品、營養品等一應俱全。圖／7-ELEVEN提供

疫情催生宅食經濟，7-ELEVEN「i預購」4月瀏覽人次較上月成長兩成以上，觀察到民眾居家儲糧需求倍增，即日起於6,400家7-ELEVEN門市據點與「i預購」、「i划算」串聯，推出居家補給箱、日用品量販優惠，備足日常蔬菜水果蛋品與營養品，更為減少到餐廳聚餐的民眾提供人氣甜點等，滿足全時段線上訂、門市取的低接觸消費需求。

7-ELEVEN表示，「i預購」積極掌握居家防疫商機，4月疫情升溫後，進站瀏覽人次較上月成長兩成以上，除了日用品、飲料、生鮮、冷凍調理食品銷售持續暢銷外，隨著居家上班及遠距教學人數增加，也帶動3C家電、居家娛樂商品業績穩健成長，帶動整體業績較去年同期成長近兩成。此外，為滿足居家民眾對烘焙商品的渴望，「i預購」平台販售多款冷凍麵包，精選昂舒巴黎精品烘焙、長榮空廚等知名品牌，推出人氣甜點、麵包、吐司等多入數組合。

門市「i划算」群組推出在地當季新鮮水果、單包產銷履歷蔬菜，主打在家也能一指團購，其中3月起人氣熱銷商品「網紋洋香瓜」已銷售近萬組，更帶動相關類別業績翻倍成長。自5月2日起也將推出「香濃古早味土芒果」、「新鮮族有機鮮採鳳梨」等當季水果，線上購物平台「i預購」也上架台塑有機農場、新鮮族等知名品牌「蔬果箱」，依單身、小家庭等客層規畫獨家販售5種規格，一箱可購足多樣生鮮蔬菜、蛋品等居家必備食材，全程低溫新鮮配達門市。同步販售宅配到府的箱購水果，7-ELEVEN引進世界各地的高級水果空運進口，如日本愛媛蜜柑、紐西蘭奇異果等，一指下單即可宅配到家。

7-ELEVEN門市即日起至5月31日推出「居家補給箱5日份/7日份」，包括零食餅乾、泡麵罐頭、飲品、營養品等一應俱全，除了方便即食的統一麵肉燥風味5入裝，還特別加入「利捷維有效維生素D3」等營養補充品，可透過「i預購」或「i划算」下單並於門市取貨。

此外，7-ELEVEN觀察近一個月因宅家時間提升，在家享用早餐機會增加，帶動家庭號鮮奶、飲品類別業績平均成長近3成，以住宅區門市成長最顯著。5月31日前每周五、六、日加碼舉辦「瑞穗鮮乳2,000ml」特價169元優惠；5月4日起統一家庭號飲品享單瓶9折，包括統一AB優酪乳、統一陽光豆漿等皆可享優惠。同步更推出多入組飲料享最低66折起優惠，包括「泰山八寶粥375ml」6入組特價159元，「愛之味油切分解茶590ml」4入組特價98元等。

OPEN POINT行動隨時取「訂閱制」服務，以「低接觸支付」、「超值包月商品優惠不漏接」、「自動續訂超方便」持續擴大會員熟客經營，CITY CAFE美式咖啡、拿鐵咖啡包月訂購可享最低65折優惠，還有瑞穗鮮乳、我的健康日記益生菌、寵物食品餐盒等訂閱組數持續熱賣，多款商品線上購買、就近兌領。即日起至5月17日訂閱制包月專案完成續訂再加贈20點OPEN POINT點數，使用指定信用卡最多可再享10%點數回饋。

7-ELEVEN「i預購」平台販售宅配到府的箱購水果，引進世界各地的高級水果空運進口，如日本愛媛蜜柑、紐西蘭奇異果等，一指下單即可宅配到家。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i預購」平台販售宅配到府的箱購水果，引進世界各地的高級水果空運進口，如日本愛媛蜜柑、紐西蘭奇異果等，一指下單即可宅配到家。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i預購」平台導入多款冷凍麵包，精選昂舒巴黎精品烘焙、長榮空廚…等知名品牌，推出人氣甜點、麵包、吐司等多入數組合。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「i預購」平台導入多款冷凍麵包，精選昂舒巴黎精品烘焙、長榮空廚…等知名品牌，推出人氣甜點、麵包、吐司等多入數組合。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市「i划算」群組滿足民眾就近安心購買生鮮商品需求，推出在地當季新鮮水果、單包產銷履歷蔬菜，主打在家也能一指團購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市「i划算」群組滿足民眾就近安心購買生鮮商品需求，推出在地當季新鮮水果、單包產銷履歷蔬菜，主打在家也能一指團購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市即日起至5月31日推出「居家補給箱」，分為5天、7天兩種不同周期，可透過「i預購」或「i划算」下單並於門市取貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市即日起至5月31日推出「居家補給箱」，分為5天、7天兩種不同周期，可透過「i預購」或「i划算」下單並於門市取貨。圖／7-ELEVEN提供
5月31日前每周五、六、日7-ELEVEN門市加碼舉辦「瑞穗鮮乳2,000ml」特價169元優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
5月31日前每周五、六、日7-ELEVEN門市加碼舉辦「瑞穗鮮乳2,000ml」特價169元優惠活動。圖／7-ELEVEN提供

人氣甜點 生鮮

延伸閱讀

家長陪孩子隔離請假卻很難 北議員要求市府勿多頭馬車

T1聯盟／雲豹疫情延燒 本周賽程打不了

T1聯盟／雲豹隊職員確診後續 球團：聯盟5日統一說明

中職／統一獅傷兵滿營 戰績沒垮還有不少意外驚喜

相關新聞

7-ELEVEN「i預購、i划算」擴大商品結構！全天線上訂門市取

疫情催生宅食經濟，7-ELEVEN「i預購」4月瀏覽人次較上月成長兩成以上，觀察到民眾居家儲糧需求倍增，即日起於6,40...

原料成本漲太兇 好市多自有品牌衛生紙每串漲30元

國際造紙原料上漲，多家衛生紙業者強調會關注價格趨勢，適當反映成本。截至目前，全聯、家樂福、愛買均尚未收到漲價訊息；好市多...

台北「黑武士」台中「Gubami」百貨首發店進駐新光三越

面對百貨業大環境正處於疫情難關，但新光三越改裝、導入新品牌動作不停歇。信義商圈又有百貨首發美食進駐，台北大安區火鍋名店「...

Lenovo X PChome 24h購物多款平板限時優惠55折起

Lenovo今年與PChome 24h購物深度合作，除了首度引進全新P系列高階平板，更攜手推出母親節特惠活動。即日起至5...

家樂福母親節全台門市消費免費送3.1萬組葉黃素、面膜

近期疫情升溫，居家防疫最辛苦的就是媽媽了，母親節無法出門大肆慶祝，更要為媽媽送上貼心禮，療癒媽媽的心。家樂福於5月8日母...

攜手亞洲50大酒吧 義大利餐廳PASTA & CO. 5/6試營運

全新PASTA & CO.是由曾在紐約多家米其林星級餐廳修業的美籍台裔主廚呂學明（Timothy）打造，結合新美式風格義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。