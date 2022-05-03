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連續30年獲坎城影展官方指定 摩當卡地影展限定版登台

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
摩當卡地2022年坎城影展限定版。圖／橡木桶洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
摩當卡地2022年坎城影展限定版。圖／橡木桶洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

被譽為「波爾多教皇」的摩當卡地（MOUTON CADET）葡萄酒，連續30年與坎城影展合作，成為官方唯一指定的葡萄酒品牌。今年適逢坎城影展第75屆，摩當卡地推出2022年坎城影展限定版，將「電影」和「美酒」這兩個深具歷史的法式風情完美加乘，完美詮釋坎城影展在藝術領域的高度成就及摩當卡地精品AOC的迷人風采。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，國際影壇盛事坎城影展今年邁入第75屆，預告著眾多巨星將隨電影現身，大眾除了關注星光熠熠的影片卡司外，無疑也想一窺全球各領域最頂尖品牌。摩當卡地隸屬於法國五大酒莊之一的摩當木桐堡（Château Mouton Rothschild），嚴選波爾多各地精良葡萄園，一級酒莊的高超混釀技術，征服來自世界各地巨星、導演們挑剔的味蕾。

此外，今年推出的2022年坎城影展限定版，瓶身設計融入大量電影元素與品牌經典的金羊及五箭家族標誌，展現品牌永恆的高雅與不敗氣質，使酒體在瓶中更具吸引力，成為全球消費者酒櫃裡不可或缺的逸品清單。

現在只要到橡木桶洋酒全國推廣中心購買3瓶坎城影展限定版，除了享有優惠價1688元外，還送品牌獨家的法國寶龍五箭真空酒瓶塞，數量有限，送完為止。

袁德珮補充，五月適逢母親節，不妨買一瓶摩當精釀系列來好好寵愛母親。向來強調風土與搭餐的摩當，旗下精釀系列完美反映出兩者相輔相成的結晶，帶品飲者進入風味萬千的葡萄酒世界，給媽媽們體驗最道地法式浪漫。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品牌 葡萄酒 電影

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