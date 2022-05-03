出示小黃卡「了凡油雞買1送1」！添好運、了凡外帶85折

疫情持續升溫，冷凍冷藏商品需求大增，添好運、了凡外帶餐點量增，也帶動實體門店與hoyiiGO生活購網路商城的冷凍冷藏商品成長約35%。「和億生活集團」hoyiiGO生活購電商即日起至5月15日，推出防疫專區79折優惠；添好運、了凡實體門店則祭出即日起至5月31日外帶85折優惠、出示小黃卡再加碼指定品項買一送一，以及滿額贈送消費抵用券等多重優惠。

「hoyiiGO生活購」商城，集結安永鮮物、吉品養生、獵人谷之夢等品牌，訂單量持續增幅，整體業績成長50%。其中，添好運、了凡實體門店也祭出防疫美食大禮包，除實體門店內用採高規格防疫措施，同時推外帶及網路購物各項優惠。

「hoyiiGO生活購」即日起至5月15日推出的防疫專區，添好運、了凡之冷凍、冷藏品79折優惠，包括香煎蘿蔔糕、添好運流沙包、了凡米其林油雞、了凡經典滷味組等多項優惠組合，可於全台20家添好運、了凡實體門店取貨，再領取100元消費抵用券。實體門店直購指定冷凍、冷藏品亦同享79折優惠。

此外，添好運、了凡實體門店自即日至5月31日也祭出外帶85折優惠，inline線上訂餐、電話預約、現場點餐外帶皆適用，消費滿額加贈現金抵用券。另外再推出「小黃卡買一送一」，包括楊枝甘露買一送一，單人份米其林油雞(120g)買一送一。