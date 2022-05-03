快訊

過去數萬人踩踏今封城逾1個月 上海外灘「長草」畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3層口感！ShareteaX小美推焦糖布蕾雪糕、告白杯助脫單

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
焦糖布蕾雪糕。圖／Sharete歇腳亭提供
焦糖布蕾雪糕。圖／Sharete歇腳亭提供

手搖飲品牌Sharete歇腳亭再度與小美冰淇淋聯名，推出有夾心的焦糖布蕾雪糕，新奇的三層口感，在香甜焦糖外衣下，包裹著布丁牛奶及軟心布蕾，重現Sharete歇腳亭知名的焦糖布蕾厚奶飲品。5/4起在全台全家便利商店獨家上市。

Sharete歇腳亭的焦糖布蕾厚奶，一直是許多粉絲最愛飲品，除了醇厚的奶香，還有布丁的甜香，尤其是表面炙燒過脆脆的焦糖更是迷人。今夏Sharete歇腳亭再度與小美冰淇淋聯名，推出焦糖布蕾雪糕，幾乎複製焦糖布蕾厚奶的香甜滋味，一次可吃到三種層次的口感。每支售價49元，5/4~5/31上市優惠兩支79元（第二件六折）。

配合焦糖布蕾雪糕上市，Sharetea歇腳亭全台門市也同步推出「吃情布蕾告白杯」。只要購買焦糖布蕾厚奶(65元)或炙燒珍心布蕾(65元)，杯身有告白對話貼紙，由「癡情理工男」、「癡情前女友」及「母胎單身弟」三位虛擬人物演譯，隨機贈送，讓他們傳達你的癡情告白。數量有限，告白杯賣完即止。

吃情布蕾告白杯同步上市。圖／Sharete歇腳亭提供
吃情布蕾告白杯同步上市。圖／Sharete歇腳亭提供

告白 冰淇淋 單身

延伸閱讀

「焦糖」陳嘉行初選落敗 媒體人：告訴大家這4件事

全聯「Zero零糖可可冰棒」減肥福音！編輯私房推薦8大新冰，Ghana三層巧克力雪糕濃郁脆口

8大咖啡＆冰淇淋「4月買一送一」整理！路易莎、Cama半價優惠碼　全家與小7哈根達斯快閃

Steam極度好評《宅男的人間冒險》手機版5月推出 從零開始的脫單生活！

相關新聞

7-ELEVEN「i預購、i划算」擴大商品結構！全天線上訂門市取

疫情催生宅食經濟，7-ELEVEN「i預購」4月瀏覽人次較上月成長兩成以上，觀察到民眾居家儲糧需求倍增，即日起於6,40...

原料成本漲太兇 好市多自有品牌衛生紙每串漲30元

國際造紙原料上漲，多家衛生紙業者強調會關注價格趨勢，適當反映成本。截至目前，全聯、家樂福、愛買均尚未收到漲價訊息；好市多...

台北「黑武士」台中「Gubami」百貨首發店進駐新光三越

面對百貨業大環境正處於疫情難關，但新光三越改裝、導入新品牌動作不停歇。信義商圈又有百貨首發美食進駐，台北大安區火鍋名店「...

Lenovo X PChome 24h購物多款平板限時優惠55折起

Lenovo今年與PChome 24h購物深度合作，除了首度引進全新P系列高階平板，更攜手推出母親節特惠活動。即日起至5...

家樂福母親節全台門市消費免費送3.1萬組葉黃素、面膜

近期疫情升溫，居家防疫最辛苦的就是媽媽了，母親節無法出門大肆慶祝，更要為媽媽送上貼心禮，療癒媽媽的心。家樂福於5月8日母...

攜手亞洲50大酒吧 義大利餐廳PASTA & CO. 5/6試營運

全新PASTA & CO.是由曾在紐約多家米其林星級餐廳修業的美籍台裔主廚呂學明（Timothy）打造，結合新美式風格義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。