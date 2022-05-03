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3層口感！ShareteaX小美推焦糖布蕾雪糕、告白杯助脫單
手搖飲品牌Sharete歇腳亭再度與小美冰淇淋聯名，推出有夾心的焦糖布蕾雪糕，新奇的三層口感，在香甜焦糖外衣下，包裹著布丁牛奶及軟心布蕾，重現Sharete歇腳亭知名的焦糖布蕾厚奶飲品。5/4起在全台全家便利商店獨家上市。
Sharete歇腳亭的焦糖布蕾厚奶，一直是許多粉絲最愛飲品，除了醇厚的奶香，還有布丁的甜香，尤其是表面炙燒過脆脆的焦糖更是迷人。今夏Sharete歇腳亭再度與小美冰淇淋聯名，推出焦糖布蕾雪糕，幾乎複製焦糖布蕾厚奶的香甜滋味，一次可吃到三種層次的口感。每支售價49元，5/4~5/31上市優惠兩支79元（第二件六折）。
配合焦糖布蕾雪糕上市，Sharetea歇腳亭全台門市也同步推出「吃情布蕾告白杯」。只要購買焦糖布蕾厚奶(65元)或炙燒珍心布蕾(65元)，杯身有告白對話貼紙，由「癡情理工男」、「癡情前女友」及「母胎單身弟」三位虛擬人物演譯，隨機贈送，讓他們傳達你的癡情告白。數量有限，告白杯賣完即止。
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