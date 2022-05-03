3層口感！ShareteaX小美推焦糖布蕾雪糕、告白杯助脫單

手搖飲品牌Sharete歇腳亭再度與小美冰淇淋聯名，推出有夾心的焦糖布蕾雪糕，新奇的三層口感，在香甜焦糖外衣下，包裹著布丁牛奶及軟心布蕾，重現Sharete歇腳亭知名的焦糖布蕾厚奶飲品。5/4起在全台全家便利商店獨家上市。

Sharete歇腳亭的焦糖布蕾厚奶，一直是許多粉絲最愛飲品，除了醇厚的奶香，還有布丁的甜香，尤其是表面炙燒過脆脆的焦糖更是迷人。今夏Sharete歇腳亭再度與小美冰淇淋聯名，推出焦糖布蕾雪糕，幾乎複製焦糖布蕾厚奶的香甜滋味，一次可吃到三種層次的口感。每支售價49元，5/4~5/31上市優惠兩支79元（第二件六折）。