楊紫瓊出席Met Gala 2022 手上百萬鑽表是這枚網全跪！

2022年由於美國紐約紐約大都會藝術博物館舉辦的Met Gala晚宴甫於美國時間5月2日晚間舉辦，堪稱歐美時尚圈年度重量級盛事。近日擔綱主角演出《媽的多重宇宙》的楊紫瓊也出席此一盛會，除了一襲綠色及地長洋裝展現優雅風範，更被眼尖網友認出：她手上的優雅鑽表同樣話題滿點。

回眸一盼魅力橫生的楊紫瓊，其綠色超長洋裝是由亞裔新銳設計師Prabal Gurung所操刀，而她手上配戴的表款同樣吸睛，則有眼尖網友發現出自頂級鐘表品牌RICHARD MILLE之手，屬於RM 07-01白金鑲鑽女士腕表，參考價約739萬元，宛如手上的小豪宅。

事實上，楊紫瓊原本就是RICHARD MILLE的品牌好友，例如她曾配戴上RICHARD MILLE的RM 037紅金鑲鑽款女士腕表，而演出電影《亞洲超級富豪》中，她也曾配戴過限量18只、與其聯名的RM 051 Phoenix Michelle Yeoh鑽表。