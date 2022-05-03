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楊紫瓊出席Met Gala 2022 手上百萬鑽表是這枚網全跪！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
擔綱主角演出《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）的楊紫瓊也出席了2022 Met Gala晚盛，除了一襲及地長洋裝吸睛，更被網友認出：她手上的優雅鑽表同樣話題滿點。圖 / 翻攝自 ig @ michelleyeoh_official（合成圖）
擔綱主角演出《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）的楊紫瓊也出席了2022 Met Gala晚盛，除了一襲及地長洋裝吸睛，更被網友認出：她手上的優雅鑽表同樣話題滿點。圖 / 翻攝自 ig @ michelleyeoh_official（合成圖）

2022年由於美國紐約紐約大都會藝術博物館舉辦的Met Gala晚宴甫於美國時間5月2日晚間舉辦，堪稱歐美時尚圈年度重量級盛事。近日擔綱主角演出《媽的多重宇宙》的楊紫瓊也出席此一盛會，除了一襲綠色及地長洋裝展現優雅風範，更被眼尖網友認出：她手上的優雅鑽表同樣話題滿點。

回眸一盼魅力橫生的楊紫瓊，其綠色超長洋裝是由亞裔新銳設計師Prabal Gurung所操刀，而她手上配戴的表款同樣吸睛，則有眼尖網友發現出自頂級鐘表品牌RICHARD MILLE之手，屬於RM 07-01白金鑲鑽女士腕表，參考價約739萬元，宛如手上的小豪宅。

事實上，楊紫瓊原本就是RICHARD MILLE的品牌好友，例如她曾配戴上RICHARD MILLE的RM 037紅金鑲鑽款女士腕表，而演出電影《亞洲超級富豪》中，她也曾配戴過限量18只、與其聯名的RM 051 Phoenix Michelle Yeoh鑽表。

而一如楊紫瓊在電影中一人分身多重宇宙，同一表款在搭配不同的鑽石鑲嵌、表帶形式後，也像多重宇宙般散發相似但不同的閃耀魅力；與楊紫瓊出席Met Gala 2022手上表款相似的另有RM 07-01白金雪花鑲嵌腕表搭配鍊環款表鍊，訂價約為1,334萬元；而另一款同樣採取柔美、不規則雪花鑲（snow-setting）的RM 07-01白金雪花鑲鑽女士腕表則為643萬元。

與楊紫瓊手上配戴相似款的RM 07-01白金雪花鑲鑽女士腕表，參考價約643萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
與楊紫瓊手上配戴相似款的RM 07-01白金雪花鑲鑽女士腕表，參考價約643萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
與楊紫瓊手上配戴相似款的RM 07-01白金雪花鑲嵌腕表搭配鍊環款表鍊，酒桶型的表殼搭配CRMA2機芯，訂價約為1,334萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
與楊紫瓊手上配戴相似款的RM 07-01白金雪花鑲嵌腕表搭配鍊環款表鍊，酒桶型的表殼搭配CRMA2機芯，訂價約為1,334萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
每小時28,800次振頻的CRMA2機芯並搭配紅金自動盤與鏤空表背，也運用在楊紫瓊手上的RM 07-01白金鑲鑽女士腕表中。圖 / RICHARD MILLE提供
每小時28,800次振頻的CRMA2機芯並搭配紅金自動盤與鏤空表背，也運用在楊紫瓊手上的RM 07-01白金鑲鑽女士腕表中。圖 / RICHARD MILLE提供

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