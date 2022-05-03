服裝靈感參考自由女神？布萊克萊佛莉在紅毯上演變裝秀

被稱為「時尚奧斯卡」的大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）登場，延續去年「In America: A Lexicon of Fashion（在美國：時尚的詞彙）」，今年展覽主題為「In America: An Anthology of Fashion」（在美國：時尚的選集），繼續將焦點放在美國經典風格。而晚宴的dress code也以「Gilded Glamour鍍金魅力」，希望帶大家回到在美國南北戰爭後，從1870年代到1900年的「鍍金時代」。

「鍍金時代」盛行的時尚風潮基本上就是以華麗的正式服裝為主，精細的裝飾和處理技法越多越好，像是層次、褶皺、蝴蝶結、蕾絲、刺繡、流蘇、羽毛等等，顏色大多偏愛濃郁的深色調。誇張的剪裁像是羊角袖、荷葉邊蓬袖、曳地大蓬裙、馬甲束腰等等，都備受歡迎。到了整個時代的最後十年，因為運動、戶外活動的需求，正式感就沒那麼強烈，鐘形裙、襯衫和長裙的混搭蔚為風潮。

今年許多與會明星在衣著上都非常認真，穿出契合「Gilded Glamour鍍金魅力」的風格。其中穿著GUCCI的眾星們幾乎人人都是模範生，像是怪奇比莉的爆乳馬甲裝，蕾絲長袖和胸前的花朵點綴以及復古的長裙，活像從畫中走出來的人物。而潔西卡雀絲坦的酒紅色亮片蛇型寶石裝飾禮服，還以帽飾點綴出隆重又講究的氣派，完成度相當高。

本屆聯合主席布萊克萊佛莉選穿愛牌VERSACE訂製服，原本非常典雅夢幻的巨型蝴蝶結裝飾一拆掉，瞬間融入裙擺並且帶來更重的份量感。還讓禮服從原本的香檳粉紅色變成天空藍色，更很脫掉原本的手套露出內裡呼應變色裙擺的手套，可說是超級用心！據了解，這套設計靈感來自自由女神像。同樣穿VERSACE服裝的還有吉吉哈蒂德，她以品牌特別打造的羽絨大衣重現1800年代女性衣著風格，特別是以一種稱為「dolman」的外套廓形所延伸而成的。內裏的超辣馬甲、乳膠褲裝則是品牌近幾季最當紅的設計。

超模坎達爾珍娜身穿PRADA訂製的黑色禮服，超辣的透視網衣上身搭配皺摺荷葉邊大蓬裙，氣勢驚人。好久不見的卡拉迪樂芬妮，則是以DIOR紅色雙排扣褲裝現身，看似帥氣的中性風衣脫掉外套驚喜原來藏在裡面！她將身體塗成金色，連胸貼也是金色的，頗有少林寺十八銅人的味道。新版貓女柔伊克拉維茲選穿MOSCHINO的深紫色緞面禮服，禮服上的珍珠裝飾和珍珠項鍊一起營造出古典貴氣，也讓人過目難忘。

除了金卡戴珊的夢露裝之外，今年同樣以華麗斗篷搭配出性感造型的還有海莉比柏，她穿著Saint Laurent的白色細肩絲緞禮服，搭配白色鴕鳥毛斗篷，展現慵懶奢華感，裙擺開衩到幾乎要露出大腿根部的設計也相當性感。