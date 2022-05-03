聽新聞
test
0:00 / 0:00
推動東山為休閒農業區 周六邀種蜜源植物護蝶道
爭取東山175線「咖啡公路」規畫休閒農業區，台南市政府農業局結合社區本月7日辦理「入山閱農175」生態環境營造暨山林文化共識推廣活動，透過古道導覽、影片賞析，更配合當地是國內紫斑蝶越冬主要行經路線，也將廣種植蜜源植物，營造更親近紫斑蝶場域。
農業局長李建裕表示，為促進農產業升級，農業局依地方共識並考量產業資源，依東山175咖啡公路沿線規劃設置休閒農業區，期盼能達到行銷當地著名龍眼乾、咖啡及蜂蜜等農特產品，進而提升農產品產值。
農業局說，市長黃偉哲上任後，已陸續推動東山、後壁、下營、官田及新化等5處休閒農業區籌設作業，報請農委會審查中，本次活動採免報名、免費入場，植樹活動部分，係考量當地季節與環境因素後，而擇定種植江某、水錦樹、田代氏澤蘭、腺葉澤蘭、冇骨消、火筒樹等蜜源植物，未來可供蜜蜂、紫斑蝶採集花蜜和花粉，成為當地蜂農新蜜源，詳情可電洽李子園社區產業發展協會（06）6863237。
李子園李姓農民指出，曾在住家附近發現不少蝴蝶，經生態專家到場觀察後，才恍然大悟自家農舍竟然位於紫斑蝶遷徙路徑上，也很樂見這次活動推動。
東山175休閒農業區推動委員會主委郭雅聰表示，活動7日下午1點展開，地點在李子園社區產業發展協會(東山區高原里93號)，邀請知名作家劉克襄先生主講，以「裡山林」為主軸，並結合環境教育，從蜜源植物擇定種植、古道生態文史解說及「與鳥共舞」影片賞析等，歡迎各界與會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言