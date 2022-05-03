推動東山為休閒農業區 周六邀種蜜源植物護蝶道

爭取東山175線「咖啡公路」規畫休閒農業區，台南市政府農業局結合社區本月7日辦理「入山閱農175」生態環境營造暨山林文化共識推廣活動，透過古道導覽、影片賞析，更配合當地是國內紫斑蝶越冬主要行經路線，也將廣種植蜜源植物，營造更親近紫斑蝶場域。

農業局長李建裕表示，為促進農產業升級，農業局依地方共識並考量產業資源，依東山175咖啡公路沿線規劃設置休閒農業區，期盼能達到行銷當地著名龍眼乾、咖啡及蜂蜜等農特產品，進而提升農產品產值。

農業局說，市長黃偉哲上任後，已陸續推動東山、後壁、下營、官田及新化等5處休閒農業區籌設作業，報請農委會審查中，本次活動採免報名、免費入場，植樹活動部分，係考量當地季節與環境因素後，而擇定種植江某、水錦樹、田代氏澤蘭、腺葉澤蘭、冇骨消、火筒樹等蜜源植物，未來可供蜜蜂、紫斑蝶採集花蜜和花粉，成為當地蜂農新蜜源，詳情可電洽李子園社區產業發展協會（06）6863237。

李子園李姓農民指出，曾在住家附近發現不少蝴蝶，經生態專家到場觀察後，才恍然大悟自家農舍竟然位於紫斑蝶遷徙路徑上，也很樂見這次活動推動。