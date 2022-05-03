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梵克雅寶全新Frivole花朵 紅寶石、祖母綠繽紛盛開
生趣盎然的大自然始終是法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）最瘋美的靈感來源。Frivole系列以手工拋光的立體金質花瓣，刻畫繁花競艷的繽紛意象，於2022年新增7款鑲嵌紅寶石與祖母綠的新作，手鍊、吊墜和耳環，分別以色澤深邃絢麗的祖母綠搭配猶如溫煦陽光的拋光黃K金，以及色澤殷紅的紅寶石配襯柔和的玫瑰金花瓣，為春日花園增添動人的氣息。全新的Frivole 8花戒指，則以5朵簇擁紅寶石花蕊小花，配上3朵中央鑲嵌祖母綠的花冠，基將整座花園的璀璨濃縮成花束。
梵克雅寶創立於1906年，繽紛的珠寶花卉自次年開始盛放。早於1920年代開始在作品中採用傳統鏡面拋光工藝，金光璀璨的折射在陽光下熠熠生輝。至1930年代更出現花束造型的珠寶，造型立體、鑲嵌彩色寶石和鑽石的花冠。如今的Frivole系列也以傳統鏡面拋光手法製作金質花瓣，並精選色彩由橙紅至粉紅的紅寶石以及色澤深邃的祖母綠寶石，點亮Frivole系列新作。8花戒指更胥弓匠巧手組裝，和諧演繹黃K金與玫瑰金的色彩，營造迷人的流光和繁花意象。
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