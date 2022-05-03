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套餐52折 多品項買一送一！漢堡王「限定優惠券」來了

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
十塊雞塊搭配辣薯球只要99元。圖／漢堡王提供
十塊雞塊搭配辣薯球只要99元。圖／漢堡王提供

報稅季荷包緊縮，漢堡王幫民眾小省一筆，推出「豪氣霸王省限定優惠券」，個人餐52折起、限定套餐109元起，多款限量漢堡買一送一，連早餐也有加價免費升級；好評不斷King Deals超省系列兩款異國雙堡也宣布限時延長販售，售完為止。

漢堡王「豪氣霸王省限定優惠券」，個人餐最低 52折起，包括經典鱈魚堡配上小薯與小杯可樂加上4塊雞塊，只要100元。限量品煙燻辣椒10塊雞買一送一、煙燻辣椒脆雞堡買一送一、煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡買一送一，煙燻辣椒系列只到5月18日，售完為止。

早餐優惠包括：早餐熱美式研磨中杯天天買一送一，買兩份花生香豬蛋華頌加29元加購中份辣薯球免費升級大份，中薯、辣薯球、脆洋蔥牛肉堡通通買一送一。限定套餐包括花生培根牛肉堡、4塊雞塊搭配中杯可樂，起司醬洋蔥圈加小薯加小杯可樂配上4塊雞塊，通通109元起。

此外，點心銷售第一的十塊雞塊加上大份薯條或辣薯球，特價99元。雙層火烤牛肉堡單堡現折30元。還有多人餐超級特惠63折起，套餐包括安格斯厚切堡、勁濃安格斯、犇牛堡、起士薯、辣薯球大份搭配小杯可樂三份。

此活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東、桃園中華、台南永康、台中太平、高雄楠梓等火烤專賣店不提供，優惠以各門市實際供應為主。

漢堡王5月豪氣霸王省限定優惠券來了。圖／漢堡王提供
漢堡王5月豪氣霸王省限定優惠券來了。圖／漢堡王提供
經典鱈魚堡搭配小薯、四塊雞塊、小杯可樂只要100元。圖／漢堡王提供
經典鱈魚堡搭配小薯、四塊雞塊、小杯可樂只要100元。圖／漢堡王提供

套餐 早餐 漢堡

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