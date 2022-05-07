輕盈美味的沙拉搭配！網友熱議5大醬汁與佐料

【文·Social Lab社群實驗室】

夏天將近，氣溫逐漸升高，有時難免因為高溫炎熱沒有食慾，這時候來上一碗沙拉，不僅簡單方便，更有多樣的醬汁搭配，可說是炎炎日頭下的絕佳選擇。

濃郁「蛋黃醬」搭生菜香氣四溢 酸爽「油醋」無負擔輕鬆吃

日前有網友困擾提問到「沙拉會搭配什麼醬？」，吸引到不少人回覆討論，其中「蛋黃醬」、「凱薩醬」受到許多喜愛，如「本身有點怕菜味，用甜甜的（蛋黃）醬搭配剛好」、「大推廣達香的凱薩醬，稠稠的跟沙拉拌起來超香的」等等，表示不僅吃得到生菜的口感又能增添味蕾享受，不過也有網友提醒，這類的醬汁雖然香氣濃郁，熱量也相對較高，如果在減肥中要適量攝取才是。

熱議沙拉醬汁TOP5網路聲量排行。Social Lab社群實驗室/製圖

另外，喜愛清爽口味的網友則表示「油醋醬雖然酸酸的，但幾乎沒什麼負擔」、「推和風醬，熱量低又清爽」等，配上爽脆的生菜，正是夏日消暑的好選擇之一；而比起購買現成的清爽醬汁，更有網友提到喜歡自己動手做，不僅口味能自由調整，也多一份安心，因此分享「可以把油醋換成蘋果醋、紅酒醋」、「推玄米油，有個淡淡米香，很適合做成和風醬」，讓其他人紛紛表示下次一定要來試試看。

鮮甜小番茄惹人愛 舒肥雞胸香嫩無比

沙拉除了沾醬有各式搭配之外，食材、配料也同樣變化無窮。做為主角的「蔬果」自然有許多討論，除了最常見的各式生菜，網友更關注能增添多汁口感的水果，如「番茄丁一定要的吧」、「我更喜歡小番茄，更甜更濃郁」、「切點蘋果沾著醬吃也不錯」等，另外雖然沙拉是以蔬果為主，但也有不少人搭配「魚肉」，攝取蛋白質來均衡營養，相關討論像是「雞肉一定要雞胸肉，而且要舒肥的，超級嫩」、「推煙燻鮭魚，鹹鹹香香的」等。

4大類沙拉食材 網路聲量排行。Social Lab社群實驗室/製圖

除了主要食材外，點綴的佐料更能增添香氣或是口感，豐富沙拉的內容，當中像是「核果」就因為「脆脆的口感」、「烤過後的香氣」成為焦點，並且還附有極高的營養價值，是許多人沙拉中不可或缺的配料之一；另外還有人提到「馬鈴薯切丁煮熟，方便又好吃」、「水煮蛋切片或溏心蛋都好讚」，並建議如果想要更有飽足感，用地瓜代替馬鈴薯也是不錯的選擇。

無論是天氣太熱食不下嚥、抑或是要減肥，相信這些網友熱議的醬汁與配料，都早已讓你飢餓不已了，不如就趕緊買一碗沙拉，享受輕盈的健康美味吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》