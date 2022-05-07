快訊

快篩視為確診爭議 陳建仁力推1書被起底「作者就是自己」

研究：Omicron並未消滅Delta 未來恐捲土重來

輕盈美味的沙拉搭配！網友熱議5大醬汁與佐料

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
輕盈美味的沙拉搭配！網友熱議5大醬汁與佐料。圖片來源/unsplash
輕盈美味的沙拉搭配！網友熱議5大醬汁與佐料。圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

夏天將近，氣溫逐漸升高，有時難免因為高溫炎熱沒有食慾，這時候來上一碗沙拉，不僅簡單方便，更有多樣的醬汁搭配，可說是炎炎日頭下的絕佳選擇。

濃郁「蛋黃醬」搭生菜香氣四溢 酸爽「油醋」無負擔輕鬆吃

日前有網友困擾提問到「沙拉會搭配什麼醬？」，吸引到不少人回覆討論，其中「蛋黃醬」、「凱薩醬」受到許多喜愛，如「本身有點怕菜味，用甜甜的（蛋黃）醬搭配剛好」、「大推廣達香的凱薩醬，稠稠的跟沙拉拌起來超香的」等等，表示不僅吃得到生菜的口感又能增添味蕾享受，不過也有網友提醒，這類的醬汁雖然香氣濃郁，熱量也相對較高，如果在減肥中要適量攝取才是。

熱議沙拉醬汁TOP5網路聲量排行。Social Lab社群實驗室/製圖
熱議沙拉醬汁TOP5網路聲量排行。Social Lab社群實驗室/製圖

另外，喜愛清爽口味的網友則表示「油醋醬雖然酸酸的，但幾乎沒什麼負擔」、「推和風醬，熱量低又清爽」等，配上爽脆的生菜，正是夏日消暑的好選擇之一；而比起購買現成的清爽醬汁，更有網友提到喜歡自己動手做，不僅口味能自由調整，也多一份安心，因此分享「可以把油醋換成蘋果醋、紅酒醋」、「推玄米油，有個淡淡米香，很適合做成和風醬」，讓其他人紛紛表示下次一定要來試試看。

鮮甜小番茄惹人愛 舒肥雞胸香嫩無比

沙拉除了沾醬有各式搭配之外，食材、配料也同樣變化無窮。做為主角的「蔬果」自然有許多討論，除了最常見的各式生菜，網友更關注能增添多汁口感的水果，如「番茄丁一定要的吧」、「我更喜歡小番茄，更甜更濃郁」、「切點蘋果沾著醬吃也不錯」等，另外雖然沙拉是以蔬果為主，但也有不少人搭配「魚肉」，攝取蛋白質來均衡營養，相關討論像是「雞肉一定要雞胸肉，而且要舒肥的，超級嫩」、「推煙燻鮭魚，鹹鹹香香的」等。

4大類沙拉食材 網路聲量排行。Social Lab社群實驗室/製圖
4大類沙拉食材 網路聲量排行。Social Lab社群實驗室/製圖

除了主要食材外，點綴的佐料更能增添香氣或是口感，豐富沙拉的內容，當中像是「核果」就因為「脆脆的口感」、「烤過後的香氣」成為焦點，並且還附有極高的營養價值，是許多人沙拉中不可或缺的配料之一；另外還有人提到「馬鈴薯切丁煮熟，方便又好吃」、「水煮蛋切片或溏心蛋都好讚」，並建議如果想要更有飽足感，用地瓜代替馬鈴薯也是不錯的選擇。

無論是天氣太熱食不下嚥、抑或是要減肥，相信這些網友熱議的醬汁與配料，都早已讓你飢餓不已了，不如就趕緊買一碗沙拉，享受輕盈的健康美味吧！

觀看原文→https://bit.ly/3OLzx6S

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

減肥 紅酒

延伸閱讀

好市多必買沙拉又漲20元！網嘆：好多小確幸都回不去了

1張券換8盤菜！漢來海港「餐券放大術」回歸 現享44折

一次享受4種口味！達美樂全新4款「四喜披薩」享買1送1

洋蔥「常溫、冷藏、冷凍」能放多久 一步驟簡單炒成金黃色

相關新聞

簡單卻不失美味 熱議日式丼飯有這些！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「日式丼飯」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的丼飯類型。

夏天不怕手痠滿頭汗！網推大風量、速乾款吹風機都在這

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「吹風機」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大吹風機品牌網路聲量排行與吹風機選購因素有哪些。

輕盈美味的沙拉搭配！網友熱議5大醬汁與佐料

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月內「沙拉」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的沙拉醬汁與配料。

地表最邪惡高熱量甜點 千層蛋糕口味怎麼選？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「千層蛋糕」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的前八大千層蛋糕口味網路聲量排行。

追劇必備洋芋片！網推「這口味」配啤酒最過癮

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「洋芋片」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大洋芋片品牌網路聲量排行，以及六大網友熱議洋芋片口味有哪些。

來趟迷人的南歐之旅！SABON呈現水果香氛，加碼仙女瓶

還是無法自由出國的現在，來趟南歐之旅吧！SABON帶領大家踏入南歐市集中，以水果芬芳呈現出南歐的自然悠閒一面，2022年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。